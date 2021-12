Mañueco dice que las elecciones serán en 2023 y que haya o no presupuestos no es una cuestión decisiva para su adelanto

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que nunca ha hablado de adelanto electoral cuando es el "único" que tiene competencia para hacerlo, ha desvinculado esta posibilidad de que se aprueben "o no" los presupuestos, para sentenciar que "en principio y en final" las elecciones serán en mayo de 2023.

"En principio y en final las elecciones serán en 2023. Yo es que de eso no hablo y el único que tiene la competencia de hablar de anticipo electoral soy yo. Cuando me preguntan respondo siempre lo mismo, que mi intención es cumplir y agotar la legislatura", ha señalado en una entrevista a Onda Cero Castilla y león de la que se hace eco Europa Press.

En este sentido ha desvinculado una decisión de este tipo al que se aprueben o no las cuentas de la Comunidad, al no considero una cuestión "decisiva" para tomar una decisión de esa "naturaleza". "Este año hemos tenido presupuestos, pero los anteriores no, y no se convocaron elecciones. Siempre tomo las decisiones pensando en el interés general de los castellanoleoneses", ha argumentado.

Unas cuentas que negocian con la formación Por Ávila (XAV) a la que ha pedido "respeto y compromiso" porque la Comunidad se juega, a su juicio, algo "muy importante y beneficioso" tanto para los abulenses como para los ciudadanos de las "ocho provincias" restantes y es algo en lo que tienen que "reflexionar".

Recuerda, en este sentido, que siempre ha habido "diálogo" y "política de mano tendida" y avanza que este tipo de negociaciones siempre se resuelven entre "comisiones" y el "último pleno de presupuestos" por lo que ha invitado a la formación abulense a que actúe "desde el diálogo", "desde el entendimiento", "desde la moderación" y desde la "responsabilidad y el compromiso con Ávila y con Castilla y León".

"Yo desde luego soy una persona optimista y confío en que lleguemos a un entendimiento. Los demás partidos, de uno y del otro lado del arco parlamentario han preferido ponerse de acuerdo para intentar tumbar los presupuestos", ha añadido Mañueco.

SOCIOS DE GOBIERNO

Sobre su relación con sus socios de Gobierno, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que "fluye con eficacia" para dar respuesta a los "retos" de Castilla y León. En este sentido ha rechazado "crisis" en el Gobierno más allá de los debates o reflexiones diferentes a los que no da "ninguna importancia".

"En el Gobierno regional no hay que demostrar quién manda, este es un Gobierno de coaliación pero siempre hemos dicho que hay un presidente, un portavoz, un Gobierno y una política", ha zanjado.

También ha hablado de su relación con el presidente del PP nacional, Pablo Casado, que ha calificado de "perfecta e inmejorable" y de las diferencias entre éste y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha encuadrado en el "morbo periodístico".

NAVACERRADA

Por último, también se ha referido a las últimas decisiones judiciales sobre la estación de esquí de Navacerrada. Mañueco ha celebrado la derrota del Gobierno de Sánchez y se ha cuestionado cómo habiendo tantas estaciones en el país solo haya querido cerrar la de Castilla y León.

"Sánchez ha perdido, ha ganado Castilla y León. Y podría hablar de otras cuestiones como el lobo o el precipitado cierre de las minas y de las térmicas que ahora vemos como se hizo de manera incompetente y afecta gravemente a los bolsillos de todos los españoles. Soy el presidente de Castilla y León y estoy comprometido con el mundo rural y con las personas que viven en las zonas rurales y por ello tengo que defender la estación de esquí de Navacerrada y hemos ganado el pulso en los tribunales de justicia", ha resumido.