Mañueco critica que Sánchez arranque la legislatura rompiendo puentes y pisoteando a CyL

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado, antes de participar este sábado en Madrid en la concentración contra la ley de amnistía, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranque la legislatura "rompiendo puentes con quienes no son sus socios" y atacando y "pisoteando" a esa Comunidad.

En declaraciones a los medios antes de participar en Madrid en una multitudinaria concentración contra la ley de amnistía convocada por organizaciones de la sociedad civil y a la que asisten también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado que la legislatura no haya comenzado bien.

A su juicio lo ha hecho "dando privilegios a sus socios y pisoteando, insultando, atacando a Castilla y León".

"Sánchez se ha vendido a los radicales y ha hecho unas concesiones inaceptables a los socios separatistas que apuestan por la ruptura de la igualdad de todos los españoles. Sin duda esto, nosotros tenemos que decir claramente que no", ha trasladado Mañueco.

El presidente de la Junta y del PP en Castilla y León ha explicado que este sábado está en la concentración de Madrid para decir "no a la amnistía y decir sí al Estado de derecho, a la independencia judicial, sí a la Constitución española".

"No puede Sánchez en el debate de investidura utilizar la tribuna del Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía española, para atacar a Castilla y León para insultar a Castilla y León para decir mentiras sobre Castilla y León. No nos conoce a los castellanos y leoneses, nosotros no somos así", ha referido Mañueco.

Y en esa línea ha insistido en que darán "una respuesta clara" e irán "al Tribunal Constitucional, a los tribunales de Justicia para defender los intereses de los castellanos y leoneses y también para defender los intereses de España".

"Vamos a defender la unidad de España, vamos a defender la democracia, vamos a defender la Constitución española, que es quien garantiza precisamente nuestra democracia y quien garantiza el Estado de Derecho y la unidad de España. La vamos a defender en todos los lugares, en los parlamentos, en las instituciones, en la Unión Europea, también en los tribunales, Tribunal Constitucional, los tribunales de Justicia y, por supuesto, vamos a defender todo esto", ha concluido Mañueco.