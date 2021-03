Mañueco asegura que Pedro Sánchez no conseguirá romper la estabilidad de CyL, como ha intentado en Murcia y Madrid

El presidente del PP de Castilla y León, y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no va a conseguir" que se rompa la estabilidad del Gobierno de Castilla y León, como ha intentado en Murcia y en la Comunidad de Madrid.

"Ahora es el momento de trabajar por las personas y su futuro", mientras que los socialistas "solo se mueven por el poder". "Ellos solo se mueven por ocupar sillones a costa de lo que sea, lo hemos vivido en estos días", ha señalado en su intervención en el XXII Congreso Provincial del PP de Ávila, donde ha resultado reelegido presidente Carlos García.

"La estrategia de Sánchez es romper los pactos y la estabilidad de las comunidades donde no gobierna y lo que quiere hacer es controlarlo", ha afirmado, antes de advertir de que "eso no va a ocurrir: no ha ocurrido en Murcia, no ha ocurrido en Madrid y no va a ocurrir en Castilla y León".

"En medio de esta cruel pandemia, con tanta gente necesitada pasando apuros, tantas familias con tantos graves problemas sanitarios todavía y económicos por delante, se esmera en conseguir más poder a costa de lo que sea", ha lamentado, para asegurar que "no lo va a conseguir".

Fernández Mañueco también se ha preguntado: "¿Cómo vamos a afrontar estos días hasta la moción de censura, cómo voy a afrontar personalmente estos días hasta la moción de censura", para responderse: "como actúo siempre, con serenidad, con entereza y, aquí en Ávila, con paciencia, como decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza",

Asimismo, ha animado a recordar al presidente del Gobierno que "la gente de Ávila, la gente de Castilla y León" es gente "honesta y leal, ni sumisos ni serviles".

Por otra parte, Fernández Mañueco se ha referido al paso del presidente del partido, Pablo Casado, como diputado por la provincia de Ávila, en una formación en la que con "unidad" se volverá a conseguir que "el proyecto de Pablo Casado sea más pronto que tarde".

APOYO A CASADO

Con el apoyo del PP de Ávila y de Castilla y León "nadie tiene ninguna duda que Pablo Casado va a ser el presidente de Gobierno que necesita en estos momentos el país", ante lo que ha llamado a trabajar "por las personas y por su futuro" frente a los socialistas, que "se dedican a algo meridianamente distinto".

Por otra parte, el presidente regional del PP ha puesto en valor la labor de su formación y sus acuerdos. "Cumplimos también nuestros pactos con los demás partidos, porque ese precisamente es uno de los grandes valores del Partido Popular, y vamos a seguir cumpliendo con total fidelidad los compromisos pactados hasta el final de esta legislatura", porque "un partido que se valora a sí mismo y sus compromisos y un partido que cumple sus compromisos, que valora por la gente" y que es "un partido serio y de fiar", ha incidido.

A la vez, ha destacado la lucha contra la Covid-19, "centrados en lo importante que son las personas": "Nada ni nadie nos va a distraer de ese objetivo".

"Vamos a seguir defendiendo la vida, proteger la salud, la seguridad de las mujeres y hombres de Castilla y León en una pandemia que todavía no ha pasado", ha dicho, insistiendo en "trabajar para que pase lo antes posible" y "protegiendo a las personas más vulnerables.

También se ha referido a impulsar iniciativas para que la recuperación económica "sea lo antes posible, a pesar de los injustos recortes que el Gobierno de Sánchez hace una y otra vez con la Comunidad autónoma de Castilla y León".

Según Fernández Mañueco, "los hosteleros, los autónomos, las pymes, los profesionales, los empresarios de Castilla y León están en una situación de desventaja y de desigualdad con otras comunidades de España", por lo que desde la Junta se seguirá en "poner todos los recursos que sea necesario para ayudar a aquellos que necesitan", ha zanjado.