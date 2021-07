Mañueco (PP) ante "mudanza" en Gobierno: "la pieza que más falla es Sánchez"

El presidente de la Junta de Castilla y León y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado este sábado que "en la mudanza" del Gobierno, con el nombramiento de nuevos ministros, "la pieza que más falla" es el propio presidente Pedro Sánchez.

"Hoy Sánchez está de mudanza", ha afirmado con ironía Fernández Mañueco para referirse a la remodelación del Gobierno que se ha conocido este sábado.

Sin embargo, Fernández Mañueco, que ha clausurado el XIV Congreso Provincial del PP de Palencia, en el que ha resultado reelegida presidenta Ángeles Armisén, ha sostenido que "no es relevante cambiar a las personas, sino el cambio de actitud".

Un cambio de actitud que, según el presidente de Castilla y León, no se va a producir, por mucho que cambien los ministros, porque lo importante en un proyecto político es el objetivo que tiene y quien lo dirige.

"Y la pieza que más falla es la que queremos cambiar, que se llama Sánchez", ha concluido, asegurando que el PP va a cambiar "esa pieza" para llevar a la Moncloa "a un palentino que se llama Pablo Casado".

"Queremos un gobierno de Pablo Casado", ha insistido, advirtiendo de que el Partido Popular siempre va a estar ahí porque es "un dique frente al sanchismo", recordando que, en Castilla y León, el PP ya "paró los pies" al PSOE cuando presentó una moción de censura en esta comunidad, que no prosperó, y ahora también está preparado para "derrotar a Sánchez".

Además, ha advertido que el PP no va a renunciar "al compromiso con la unidad de España", para lograr así la España que quieren todos los españoles y no la que quiere el presidente Pedro Sánchez, cuyo objetivo, ha dicho, "no parece ir más allá de mantenerse en la Moncloa con apuestas muy arriesgadas".EFE

