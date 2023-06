Mañueco anima a votar a Feijóo como si fuera "el partido de vuelta"

El presidente de la Junta de Castilla y León, y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha animado a movilizarse el 23 de julio para ganar "el partido de vuelta" después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Los resultados en las elecciones municipales "serían insuficientes" si no "rematamos en el partido de vuelta" de los comicios generales, ha dicho en un acto en Ávila, en el que ha pedido "no confiarse" para "no dar terreno a Sánchez".

Por eso ha animado a votar por correo y "sumar más gente para lograr más votos".

Según Fernández Mañueco, el candidato a la presidencia del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo, representa "el cambio que quiere España", de ahí la importancia de "concentrar el voto".

Y es que ha asegurado que el líder de su partido es "el presidente del cambio", pero para lograr que llegue a La Moncloa, y tras celebrar los resultados de las municipales, aunque "Sánchez no nos lo pone fácil" es "un reto" lograrlo.

"Este es el momento de conseguir por España una victoria contundente, de estar más implicados que nunca y más movilizados que nunca con esa actividad desarrollada hasta el 28 de mayo, tenemos que seguir con ella hasta el 23 de julio, y movilizados al máximo porque queda lo más importante", como es "lograr una victoria para España".