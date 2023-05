Mañueco anima a "teñir de color azul" los municipios frente a los "olvidos y desprecios" de Sánchez

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha animado a los asistentes a un acto de su formación en Salamanca a recorrer "casa a casa" la Comunidad durante la campaña para, el 28 de mayo, "teñir de color azul" los municipios frente a los "olvidos, desprecios y también chapuzas" que, según sus palabras, ofrece el Gobierno de España liderado por el líder socialista Pedro Sánchez.

En un acto político del PP de Salamanca, antes de comenzar la campaña y con la intervención también del presidente provincial de la formación política y candidato a la alcaldía de la ciudad, Carlos García Carbayo, Fernández Mañueco ha realizado estas declaraciones, donde ha apoyado al cabeza de lista salmantino, del que ha dicho que es "un alcalde efizcaz, un alcalde con ideas" y "con un magnífico equipo".

Ya en referencia al conjunto del Partido Popular, el líder autonómico ha destacado el "compromiso" con el que se presenta su formación. "Unidos somos imbatibles y lo vamos a demostrar en Salamanca y en Castilla y León, vamos a ganar las municipales y después las generales", ha asegurado a los presentes.

"Somos el partido que mejor sintonizamos con la gente de Castilla y León", ha añadido antes de remarcar que ha sido la formación que ha presentado "más candidaturas que nadie", con listas en "el 99,9 por ciento de los ayuntamientos".

"Vamos a ir a por todas y vamos a ganar las elecciones porque en cada uno de los municipios habrá una papeleta del Partido Popular", ha continuado ante los presentes en el acto organizado en el hotel Corona Sol de Salamanca.

"Vamos a ser una auténtica marea que tiña de color azul cada uno de los municipios", ha apostillado ante unas elecciones del 28 de mayo en las que, según sus palabras, está la oportunidad de "decir no al sanchismo" antes de las generales.

"Frente a cada una de las personas que presenta el Partido Popular, los candidatos del PSOE en cada pueblo tiene el mismo nombre, Pedro Sánchez", ha remarcado en un acto donde ha criticado al líder del Ejecutivo Central y secretario general del PSOE, del que ha dicho que "ofrece olvidos, desprecios y también chapuzas como la de los trenes que no caben por los túneles" y al que ha acusado de "plagiar la política de vivienda del PP". "No nos vamos a dejar avasallar por Sánchez, no nos vamos a dejar arrinconar", ha concluido.

GARCÍA CARBAYO

Previamente, en el mismo acto, el presidente del PP de Salamanca y candidato a la Alcaldía de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha apuntado que su formación es la única que sale "claramente a ganar" mientras que otras confían en "una carambola" porque "saben que no tienen opciones de ganar".

Ante ello, ha asegurado que el partido saldrá "a por todas" en los distintos municipios después de una legislatura en la que han sacado "adelante" los programas de gobierno con los que se presentaron y con "un altísimo grado de cumplimiento a pesar de todas las dificultades".

"Los ciudadanos van a valorar cómo hemos gobernado estos cuatro años, hemos gobernado bien, con cabeza, con sensatez, con valentía y también con acierto, hemos trabajado duro", ha añadido ante una campaña en la que ha animado a "hablar de lo municipal".

Con "muy buenas candidaturas" y "concentrado" en la campaña, así se presenta el PP a las elecciones del 28 de mayo, ha dicho antes de abogar por "la mayor movilización posible" para obtener los resultados esperados por su formación. "Estamos muy unidos y somos muy fuertes", ha reseñado en el acto político previo al inicio de campaña en Salamanca.