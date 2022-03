Mañueco afirma haber recibido alguna palabra "cariñosa" por el pacto con Vox

El presidente de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido este domingo que el reciente acuerdo con Vox para formar un gobierno de coalición ha sido objeto de conversaciones con sus homólogos de otras autonomías, algunos de los cuales le han dedicado alguna palabra "cariñosa".

En su comparecencia tras participar en la XXVI Conferencia de Presidentes en Los Llanos de Aridane (La Palma), preguntado por si había tenido oportunidad de comentar con otros presidentes la formación de gobierno en su Comunidad, la primera en incorporar a Vox al Ejecutivo, Mañueco ha respondido que sí.

"Varios presidentes me han sacado el tema, de todos los colores políticos. No me gusta valorar conversaciones privadas, pero se ha desarrollado dentro de lo que es una conversación normal en una reunión de este tipo, coloquial y alguna cariñosa", ha resumido.

Preguntado también por si el presidente de la Xunta de Galicia y futuro líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha marcado la pauta para los presidentes autonómicos de su mismo partido, como es su caso, Mañueco ha defendido que todos los mandatarios acuden a este foro a representar a sus autonomías, aunque ha considerado "lógico" que si forman parte del mismo partido tengan "una coincidencia" en los planteamientos.

"Más allá de esto que le estoy planteando no ha habido una coordinación", ha añadido Mañueco, antes de conceder que hay "determinados presidentes" que por su experiencia en el cargo "tienen una opinión que es claramente respetada", ha dicho en referencia a Feijóo, entre otros.