Mañueco afea a Tudanca que se "indigne" con Sánchez cuando no "coloca a sus amiguitos" y no lo haga cuando agravia a CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afeado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, que se "indigne" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando "no coloca a sus amiguitos" en las listas del PSOE para las próximas elecciones y no lo haga cuando agravia a la Comundiad.

Mañueco ha introducido en el Pleno de las Cortes la situación vivida en el PSOE el pasado sábado en el Comité Federal del PSOE cuando Tudanca se mostró "indignado, defraudado" y "enormemente decepcionado" por el cambio en las listas socialistas para el 23 julio al Congreso en Ávila y al Senado en Valladolid.

"A usted no se le ha quitado todavía la mala cara de los resultados del 28 de mayo y, además, yo creo que se le ha agravado por el mal trago del fin de semana en Ferraz", ha señalado durante su intervención, donde ha preguntado al socialista: "¿por qué no está más indignado y decepcionado con Sánchez por los constantes ataques y agravios a Castilla y León en vez de estar indignado y decepcionado cuando Sánchez no coloca a sus amiguitos?".

"Su política de sumisión le lleva siempre a la misma posición de salida, sumisión ante su líder, es inútil pedirle en estos momentos que se ponga al lado de Castilla y León", ha zanjado.