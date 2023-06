Mantra vaticinan que seguirán en pleno auge: "Este verano habrá Mantra para rato"

La banda confía en los próximos directos de su primer álbum 'Epicentro' para apuntalar su emergente carrera

Mantra, el grupo musical integrado por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Wein, siguen construyendo su catálogo musical con el éxito de su nuevo álbum llamado 'Epicentro', y durante las próximas semanas la banda comenzará con los directos en diferentes ciudades del país.

En una entrevista concedida a Europa Press antes de actuar en Toledo con motivo de los actos programados para celebrar el Corpus, Mantra ha asegurado que el verano viene cargado de mucho éxito: "Nos apetece mucho empezar con los directos de 'Epicentro', ahora mismo estamos de firmas, hemos estado en Valencia, Madrid, ahora hacemos Barcelona, Sevilla, tenemos varios bolos en Alicante, en Elche...".

El grupo se siente muy afortunado por la situación en la que se encuentra. "No paran de llamarnos para estar presentando en directo el disco, que es lo que más nos apetece", han manifestado. Tras la presentación del álbum, de cara a septiembre, Mantra desea llevar su 'show' completo a diferentes ciudades acompañados de momentos acústicos con piano, guitarra y voz y momentos con más electrónica y pop.

Además, siguen escribiendo y componiendo temas para un futuro de cara al público para que puedan disfrutar: "La verdad que no salimos de una y nos metemos en otra", admiten. "No tenemos intención de dejar de componer y sacar música, de sacar 'singles' y demás. Quizá no de momento en un proyecto tan ambicioso como un disco, pero sí de manera esporádica", aseguraban los integrantes del grupo.

'EPICENTRO', SU NUEVO ÁLBUM

Este nuevo álbum tiene su origen hace tres años cuando comenzó el proyecto de Mantra, y ha ido cogiendo forma hasta el momento. En el nuevo proyecto Mantra ha querido apostar por algo que les hiciese únicos, en el que aparezcan sus tres personalidades, gustos e ideas con un punto en común. "Nos gustaría un poco paladear más 'Epicentro' porque pensamos que es un disco súper redondo y súper guay y durante este verano lo vamos a estar trabajando", afirmaban.

El álbum gira en torno a una triangulación en la que consta de episodios de pop-rock; de ritmos un poco más urbanos y de pop electrónico: "El epicentro es el pop, que es lo que es lo que hemos hecho desde que somos peques y lo que más nos gusta. Creemos que dentro del pop nos vamos moviendo un poco por ahí". Mantra lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto y confirman que todavía quedan cosas por mejorar y completar.

Por otro lado, Mantra no descarta seguir colaborando con otros artistas ya que para ellos es una posibilidad de poder "explorar" géneros en los que ellos no están más desarrollados profesionalmente. "Te juntas con alguien que hace estilo urbano y sale de manera más natural", manifestaban.

MANTRA, SU ORIGEN INESPERADO

Los tres jóvenes vienen de ser artistas independientes, salvo Carlos, que ya ha sido miembro los antiguos Auryn. No obstante, antes de formar el grupo, ya se conocían de hace unos años, hasta que comenzaron a grabar música juntos en el estudio dando como fruto a Mantra hace cuatro años: "Nos encantó lo que hacíamos y empezamos a escribir canciones, y dijimos: 'oye, ¿por qué no lo profesionalizamos un poquito más", explican.

El nombre de Mantra es algo peculiar, dado que con él, hacen referencia a lo que es un mantra en realidad, una repetición de sonidos que te sitúan en un momento o estado concreto: "Nos hacía mucha ilusión que nuestras canciones fueran un mantra para la gente y que se las pudieran poner en bucle una y otra vez", apuntan los integrantes de la banda.