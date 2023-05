Manrique anuncia la disolución de la Uavat y lamenta la "falta de apoyo" de los gobiernos

Piden un protocolo de atención a la víctima y crear una Oficina de Atención a la Víctima de Terrorismo

El asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (Uavat), Robert Manrique, ha anunciado el cierre de la unidad y ha lamentado "la falta de apoyo" de los gobiernos.

Así lo ha dicho en declaraciones a Europa Press este viernes, después de que este jueves anunciaran el cierre en una rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

"No tenemos apoyo. No podemos seguir buscando a víctimas porque no tenemos recursos y existe la Ley de Protección de Datos que nos prohíbe hacerlo. Cerramos porque ya no podemos hacer más de lo que ya se ha hecho", ha explicado Manrique.

Ha asegurado que con el cierre piden a la Generalitat que haga un protocolo de atención a la víctima para atenderlas después de un atentado, y que se vuelva a crear la Oficina de Atención a la Víctima de Terrorismo, que se abrió en Barcelona en 2010, aunque "se cerró al cabo de un año por los recortes".

Desde la Uavat también piden una Ley Autonómica de Víctimas de Terrorismo, ya que Catalunya es una de las siete comunidades autónomas de España que "todavía no tiene una ley autonómica de víctimas".

CRITICA AL GOBIERNO Y A LA GENERALITAT

Ha criticado que, después de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017, el Gobierno creó una oficina del 22 al 29 de agosto: "Esta oficina solamente estuvo abierta una semana. Es muy poco práctico y muy poco empático".

"¿De verdad alguien se puede creer que las víctimas del terrorismo, una semana después del atentado, están pendientes de encontrar una Oficina de Atención que además nadie ha publicitado? ¿O los heridos físicos que estaban en los hospitales o los familiares de las víctimas?", ha lamentado Manrique.

Respecto a la Generalitat, ha asegurado que tienen la "obligación" de informar a las víctimas de atentados terroristas de sus derechos, y ha explicado que el Govern hizo un listado de los heridos, pero que les han informado de nada, en sus palabras.

Además, ha sostenido que el 17 de agosto del año pasado, coincidiendo con el quinto aniversario de los atentados, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, "dijo que se estaban planteando hacer una Oficina de Atención a la Víctima", pero ha lamentado que han pasado 10 meses y no se ha hecho y que solamente se han reunido con la Uavat una vez en enero para abordar este tema.

VÍCTIMAS SEGUIRÁN ACOMPAÑADAS

Por contra, ha negado que el cierre de la Uavat deje a las víctimas "desamparadas", y ha asegurado que desde la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo seguirán atendiéndoles.

Asimismo, Manrique ha explicado que desde el Ayuntamiento de Barcelona quieren crear un centro de memoria sobre terrorismo: "Mucho del trabajo que hemos hecho desde la Uavat se podrá trasladar a este centro".