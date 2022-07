Manifestantes de Sri Lanka asaltan la residencia presidencial y se bañan en la piscina

Los manifestantes que protagonizan la multitudinaria concentración de este sábado contra el Gobierno de Sri Lanka han conseguido entrar en la residencia del presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, en la capital, Colombo, confirman testigos de Bloomberg y DPA.

Fuentes cercanas al mandatario han informado de que el presidente ha sido trasladado a un "lugar seguro", informa DPA, sin dar más detalles.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo ?? Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat

La Policía se había visto obligada a intervenir con disparos al aire y gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes tomaran el acuartelamiento próximo a la residencia, en la calle Chatham.

?? Protesters cool down in President's swimming pool after storming his official residence in Fort. pic.twitter.com/jROaa4NDWy