Mando policial apunta al entorno del exnúmero 2 de Policía en pendrive Pujol

El ex comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Manuel Vázquez ha indicado ante la Audiencia de Madrid que un subordinado de Eugenio Pino, entonces número 2 del cuerpo, le dio el "pendrive" con datos de los Pujol y le dijo que era "sobre Cataluña".

Se trata del inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, acusado junto a Pino en el juicio que esta semana celebra la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto origen ilícito de un lápiz de memoria con información de los Pujol que derivó en un informe policial entregado a la Audiencia Nacional.

El tribunal ha cerrado este jueves la fase testifical y documental y mañana será el momento de las conclusiones de las partes, donde la acusación popular ejercida por Podemos baraja rebajar algo las peticiones de penas para los encausados, mientras Jordi Pujol Ferrusola -acusación particular- se plantea mantener los dos años y medio de prisión que pide para los acusados.

En concreto, según indican fuentes jurídicas, Podemos prevé retirar de la acusación el delito de falso testimonio para Díez Sevillano, y rebajar a tentativa el de estafa procesal del que acusa a ambos, lo que se traduciría en una reducción en los años de prisión que en principio solicitaba para ellos (10 y medio).

La Fiscalía, por su parte, pide la absolución de ambos acusados desde el inicio del juicio al entender que Pino y Díez Sevillano no tuvieron "participación alguna" en la entrega del "pendrive".

Durante la jornada de este jueves el tribunal ha escuchado al comisario Manuel Vázquez, que ha aportado la misma versión que ofreció ante el juez de instrucción.

Preguntado por el origen del "pendrive" con información del primogénito de los Pujol, ha relatado que fue Díez Sevillano, subordinado de Pino, quien se lo entregó en marzo de 2015: "Dijo que era sobre Cataluña, no estoy seguro si comentó el tema Pujol".

Ha dicho no recordar si en ese momento le comentó algo sobre el origen del dispositivo, si bien más tarde le trasladó que "seguramente era de la investigación de Método 3" -extinta agencia de detectives-, que se produjo años antes.

El testigo ha indicado que después se lo dio al inspector jefe José Manuel Álvarez Luna, en línea con lo que este mismo declaró el martes y quien lo descubrió en un cajón tiempo después.

También han comparecido dos exdetectives de Método 3, quienes han negado que entregasen a la Policía el "pendrive" con la "vida informática" del primogénito de los Pujol. "No, lo he oído en la prensa. Nunca", ha indicado Julián Peribañez; "No me llevé absolutamente nada de Método 3", ha asegurado Antonio Tamarit.

El tribunal prevé dejar visto para sentencia este juicio mañana, donde los acusados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra. EFE