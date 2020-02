Mando dice que tanto G.Civil como Mossos querían solventar el asedio del 20S

El que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona en 2017, el entonces coronel Mariano Martínez, ha asegurado en el juicio a la cúpula de los Mossos que los dos cuerpos estaban "presionados" el 20 de septiembre de ese año en el asedio a la Conselleria de Economía, pero los dos querían solventarlo.

Martínez, ahora general de brigada, ha comparecido como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, y la cúpula de la policía autonómica por su actuación en el referéndum ilegal del 1-O.

Propuesto como testigo por las defensas, el guardia civil ha explicado que durante el 20S estuvo en contacto continuo con el segundo del mayor, el comisario Ferran López, a quien telefónicamente adelantaba las peticiones de apoyo de los Mossos que se requerían en los registros que ese día llevó a cabo el instituto armado en varios puntos de Cataluña.

Entre ellos, la Conselleria de Economía, en la que miles de personas se fueron congregando a lo largo del día (hasta 40.000) para protestar por esos registros.

Martínez hablaba con López para agilizar esas peticiones de apoyo, "cada vez más contundentes", según ha dicho, y adelantarse a las que se hacían por escrito, de tal manera que a los Mossos no les pillaran por sorpresa.

Ha reconocido que a medida que transcurría la jornada, las conversaciones eran con "más tensas" e, incluso, en algún momento hubo "una palabra más fuerte, sobre todo por mi parte". Ahora siente que hubiera sido así, ha apostillado.

"Todos estábamos presionados y todos queríamos solventar eso", ha recalcado el testigo que, no obstante, ha reconocido que bajo su punto de vista los Mossos no estaban dando la respuesta que se necesitaba y su estado de ánimo "no era el mas favorecedor para ser amable".

En la sesión de hoy, la última de esta semana, ha testificado el número dos de la Brigada Móvil de los Mossos -la unidad de orden público-, quien ha explicado que ese día Joan Carles Molinero, que era el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial, le puso al teléfono con Trapero porque el mayor quería saber cómo estaba la situación.

Trapero le preguntó si podía facilitar la entrada a la Conselleria de los detenidos para que presenciaran los registros y él le respondió que lo intentaría "hasta el final", pero la "densidad" de personas concentradas, que a su juicio fue "excepcional", lo imposibilitó.

En la vista de hoy ha declarado asimismo el mando de los antidisturbios de Mossos el 20S, quien, como ya hiciera en el juicio del "procés" del Tribunal Supremo, ha relatado cómo el exlíder de la ANC Jordi Sànchez le exigió ese día que retirase a sus agentes de las inmediaciones de la Conselleria.

Sànchez le dio órdenes de forma "muy altiva" y le llegó a decir que llamaría al president o al conseller de Interior si no retiraba los efectivos, pero el inspector tenía claro que iba a cumplir la orden que había recibido de sus superiores y que ya podìa llamar si quería "al Papa de Roma".

Este testigo escuchó como Sànchez decía que "Trapero está loco" y que había "perdido la cabeza"

Otro testigo, que dirigía el área de Mediación de los Mossos, ha contado cómo llegó a hablar personalmente con Trapero para explicarle que había encontrado una salida factible para sacar de la Conselleria a la secretaria judicial que formaba parte de la comitiva que practicaba los registros.

Esa salida por la azotea que comunicaba con el teatro fue la que finalmente se llevó a cabo. Trapero se "enojó", ha continuado el testigo, porque llevaba toda la tarde preguntando si había alguna factible y no le habían dicho que así era.

Pese a las reticencias que mostró el dueño del teatro, Trapero habló con el jefe de Mediación y le dijo: "Sácala de ahí (a la secretaria). Que vaya donde tenga que ir. Yo me hago responsable de lo que ocurra", ha precisado el testigo.

La salida fue "limpia y tranquila", ha explicado por su parte el jefe de la unidad de escoltas de los Mossos, que envió a 18 agentes del área para esa misión.