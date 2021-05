El PP manda una carta a Carmen Calvo para que permita debatir ya su Plan B

El grupo parlamentario del PP ha remitido este jueves una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la que pide que el Ejecutivo dé ya su conformidad para tramitar la propuesta del plan B jurídico ante el fin del estado de alarma, que el PP quiere debatir en cuanto sea posible.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado en declaraciones a los medios el envío de esta misiva, con la que los 'populares' piden que el Ejecutivo no agote el plazo para dar su visto bueno a la tramitación de la norma, máxime cuando ya dio su conformidad a una proposición similar el pasado otoño.

Los 'populares' quieren introducir su propuesta, que busca modificar la ley de Salud Pública de 1986, en su próximo cupo parlamentario, en la última semana de mayo, según indican a Efe fuentes del grupo parlamentario.

Gamarra ha defendido que el plan B jurídico ante el fin del estado de alarma es necesario porque "seguimos en el mismo caos en el que estábamos ayer" con medidas diferentes en cada comunidad autónoma y tribunales fallando "en sentido distinto".

Y no ha aclarado si, en su nueva ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios, el PP ha logrado más adhesiones a su alternativa que en noviembre, cuando sólo apoyó la toma en consideración el PNV y varios diputados del Grupo Mixto, y votaron en contra no sólo los partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, si no también Ciudadanos y Vox.

"Lo más importante es: ¿Es necesario un plan b jurídico? Sí", se ha preguntado en respuesta Gamarra, que después ha añadido que seguirán "insistiendo" porque no entienden "la cerrazón del Gobierno y de los partidos que apoyan al Gobierno". EFE