Mallada (PP) anuncia que "da un paso atrás" y no se presentará al próximo congreso en Asturias

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha ofrecido este jueves una declaración ante los medios de comunicación en la que ha anunciado que dará un paso atrás y no se presentará al próximo congreso autonómico porque considera que "en este momento es lo más adecuado para el proyecto del PP en Asturias"

Ha indicado que ha tomado la decisión tras haberlo hablado con el presidente del partido, Alberto Núñéz Feijoó. "Es una decisión que he adoptado tras analizar la situación con Alberto Núñez Feijoó en unos contactos en los que hemos acordado buscar conjuntamente la mejor solución para el futuro de nuestro partido".

Mallada ha indicado que siempre ha antepuesto los intereses generales a los suyos y ha añadido que sus intereses son los mismos de siempre: "contribuir desde el lugar que quieran que ocupe los afiliados del partido y la dirección nacional a mejorar la vida de los asturianos".

"Por tanto, mi compromiso con los asturianos y con mi partido es el mismo que he tenido desde los 18 años: seguir trabajando al lado de mis compañeros con la misma ilusión y entrega de siempre para que nuestro partido gobierne en Asturias y para que Alberto Núñez Feijoo sea el próximo presidente de España. Ese es mi compromiso porque creo que es lo mejor para Asturias y lo mejor para España".

Mallada ha ofrecido esta declaración sin preguntas, un día después que varios medios de comunicación de región publicasen que la dirección nacional del PP no contaba con ella como candidata a las elecciones autonómicas de 2023.

En su comparecencia ante los medios ha estado acompañada por los diputados regionales Reyes Fernández Hurlé, Pablo Álvarez Pire, Javier Brea y por el presidente del Comite de Derechos y Garantías del PP, Juan José Fernández, y que el fuera presidente del PP, Isidro Fernández Rozada.

Ha indicado Mallada que desde que en 1993 se afilió al PP ha trabajado por Asturias desde su partido en muy distintos ámbitos, siempre desempeñando aquellas responsabilidades que los afiliados y los responsables del partido han querido que tuviera. Así ha asegurado que lo ha hecho siempre "para aportar soluciones y dar lo mejor de si misma para contribuir a mejorar Asturias".

Ha defendido su trabajo al frente del PP desde hace dos años y al frente del grupo parlamentario. "Ostento la portavocía parlamentaria de mi partido en la Junta General del Principado, políticamente, la Junta más fraccionada de la historia. En ese contexto creo que el Grupo parlamentario Popular conformado en 2019 viene realizando un trabajo riguroso que está haciendo que hoy seamos la única alternativa al Gobierno socialista de Barbón con posibilidades de gobernar a partir de mayo de 2023", ha añadido.

También ha tenido palabras de reconocimiento del trabajo que vienen realizando desde el principio de la legislatura los diputados del PP, así como el de los Presidentes de las Juntas Locales del PP de Asturias, los alcaldes y el de los coordinadores territoriales y los presidentes de las comisiones de estudio.

"En todos estos años, el PP ha vivido situaciones complicadas, y yo siempre he formado parte de las soluciones y nunca de los problemas. Y siempre he contribuido a que el PP saliera adelante intentando que se dejaran de lado los intereses personales. Nos encontramos en un momento crucial para Asturias, y como acabo de señalar, siempre he colaborado en las soluciones y en buscar en cada momento lo mejor para mi partido", dijo Mallada para anunciar su decisión.