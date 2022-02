Malí.- El jefe del Estado Mayor alemán confirma un incremento de la amenaza terrorista en Malí

BERLÍN, 6 (DPA/EP)

El inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania -- el equivalente a jefe del Estado Mayor -- Eberhard Zorn, ha constatado este domingo un incremento de la amenaza terrorista en Malí, donde el país mantiene destacado un contingente militar para combatir contra el yihadismo.

"Los grupos terroristas siguen extendiéndose. Solo hay una zona relativamente segura alrededor de la capital, Bamako", ha declarado el militar alemán en un momento que las relaciones con las autoridades militares golpista del país están muy deterioradas.

"En ese país hay un Gobierno que no consideramos democráticamente legítimo. El hecho de que no quiera celebrar elecciones durante otros cinco años es una situación intolerable para nosotros. No puede haber tal cosa como 'todo sigue igual', ha indicado Zorn.

El Ejército de Alemania participa actualmente con 328 soldados en la misión de entrenamiento de la UE y con 1.170 soldados en la misión de la ONU en Malí, la MINUSMA. Las misiones alemanas en el país africano estará en vigor hasta mayo, cuando el Bundestag tendrá que decidir sobre su futuro.

Malí anunció el lunes la expulsión del embajador francés en Bamako, Joel Meyer, como muestra de su malestar por las recientes críticas desde París, en medio de un repunte de las tensiones bilaterales durante las últimas semanas que ha hecho temer una ruptura de relaciones.

Países como Alemania, Francia, Reino Unido habían acusado a las autoridades malienses de introducir mercenarios de la compañía rusa Wagner en el país africano. La UE acusa a Wagner de fomentar la violencia e intimidar a civiles, por lo que el pasado 13 de diciembre acabó imponiendo sanciones a la organización.

El militar también se refirió a la actual inestabilidad del continente y la región en particular. "Si ampliamos el enfoque más allá de Malí, hacia el Sahel en su conjunto, nos encontramos con otro golpe en Burkina Faso y un intento de golpe en Guinea-Bissau. Nada de esto facilita la situación militar. Nuestro único ancla ahora mismo es Níger", ha lamentado Zorn.

"Desde un punto de vista puramente militar, veo paralelismos con Afganistán en los métodos y procedimientos de los grupos terroristas. Los ataques con artefactos explosivos improvisados y las emboscadas complejas también son una realidad en África. A esto se suma el uso de tecnología moderna, porque los ataques con drones y misiles están aumentando significativamente", ha avisado.