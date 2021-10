Malestar en el PSOE por el fichaje del socialista Carmona por Iberdrola: "No nos representa"

El nombramiento del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España ha generado malestar en el PSOE, pese a que en el partido subrayan que el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid ya no tienen vinculación con la actual dirección de la formación. "No nos representa ni tiene vinculación alguna con esta dirección, y desde luego nos ha sentado mal", aseguran fuentes socialistas.

Una opinión común entre actuales representantes del PSOE, que reconocen el malestar por este nombramiento, producido en plena crisis por la factura de la luz, aunque desvinculan del partido al exdiputado en la Asamblea de Madrid y exconcejal en el ayuntamiento de la capital. "Carmona solo representa a Carmona", asegura un diputado del Congreso.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comentó en Twitter que no tiene nada "contra Iberdrola ni contra Carmona", pero el fichaje le parece "un mal mensaje el que emiten ambos".

Más duro el diputado del PSOE Odón Elorza, que dijo en la misma red social que el nombramiento de Carmona por Iberdrola confirma la opinión que tiene del exconcejal madrileño "desde hace años" y añadió: "No hay palabras". "No debería pasar factura electoral una decisión personal de quien hace tiempo que no representa al PSOE y a su militancia. Pero es necesario expresar que tal decisión es impropia de un socialista", señaló.

El fichaje del sr. Carmona por Iberdrola confirma la opinión que me merece desde hace años. No hay palabras. — Odón Elorza (@odonelorza2011) October 3, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La noticia también ha molestado a dirigentes de Unidas Podemos, que han criticado las "puertas giratorias" que utilizan miembros de su socio de Gobierno. Carmona, que fue secretario de Economía del Partido Socialista de Madrid (PSM) y concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras quedar en tercera posición en las elecciones municipales en 2015, colabora actualmente en medios como El Plural y Diariocritico.com, así como en diversas tertulias televisivas. Doctor en Ciencias Económicas y profesor, fue diputado de la Asamblea de Madrid desde 1999 a 2003 y de 2011 a 2015, además de portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid hasta su destitución el 4 de agosto de 2015 por parte de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE de Madrid.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Herrera habla alto y claro sobre el fichaje de Antonio Miguel Carmona por Iberdrola