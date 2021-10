Malaui.- El exvicepresidente de Malaui Clement Chiwaya se suicida de un disparo dentro el Parlamento

El exvicepresidente de Malaui Clement Chiwaya se ha quitado la vida este jueves al dispararse en la cabeza con una pistola dentro de la oficina de la secretaria del Parlamento, Fiona Kalemba, que ha presenciado los hechos.

En una nota de suicidio, Chiwaya, quien estaba en silla de ruedas a causa de sufrir síndrome postpolio, ha señalado la falta de autosuficiencia como motivo principal de haber tomado la decisión, recoge el diario local 'Nyasa Times'.

"A todos aquellos que se preguntan: '¿Por qué? No lo hagas'. Aquí está mi explicación. En toda mi vida he trabajado muy duro para asegurarme de ser autosuficiente y no depender de los demás para nada", ha explicado en la nota.

Además, el Parlamento ha emitido un comunicado en el que señala que el exvicepresidente había estado relacionado con un caso judicial tras un accidente de tráfico.

Chiwaya se había hecho con un vehículo oficial, uno de los beneficios de los que disponen los altos cargos políticos del país, cuando tuvo un accidente de tráfico en un periodo en que el seguro a todo riesgo había expirado.

Ante esta situación, contactó con la Oficina del Defensor de Pueblo, que se posicionó a su favor, pero el Tribunal Superior de Malaui finalmente anuló la determinación.

Es por estos motivos que Chiwaya habría acudido al Parlamento, para discutir sobre sus beneficios como antiguo miembro del Gobierno. Además, en la carta el mandatario ha apuntado que era "deprimente" estar "rogando" a la gente por algo que le pertenecía, recoge el medio Malawi24.

En la nota de suicidio, el exvicepresidente ha reconocido también no tener más energía para seguir adelante y ha afirmado que estaba deprimido, al tiempo que ha denunciado un trato discriminatorio por parte de las autoridades por tener una discapacidad. "He llegado al final de mi atadura. Si sigo viviendo, lastimaré a otros y no quiero que eso suceda", ha añadido.

Chiwaya ha mostrado también su afecto hacia su pareja, con la que tenía previsión de contraer matrimonio a finales de año, así como a sus tres hijos, a quienes les ha pedido "disculpas por el dolor" que sabía les causaría su suicidio.