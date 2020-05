Malasia denuncia casos de discriminación contra migrantes tras detectar brotes en centros de detención

El ministro de Sanidad, Noor Hisham Abdulá, ha denunciado este lunes la discriminación a la que están siendo sometido los migrantes que se encuentran trabajando en el país después de que se detectaran varios brotes en centros de detención.

"A medida que el virus causa estragos en los centros de detención de migrantes, debemos incrementar la detección, aislamiento y tratamiento de aquellos que den positivo inmediatamente", ha manifestado.

El ministro, que ha subrayado la importancia de poner en cuarentena a aquellos que han estado en contacto con los infectados y desinfectar las instalaciones, ha instado a no utilizar estos brotes como catalizador de la discriminación a la hora de salvar vidas.

"El virus no conoce de fronteras, no favorece a ninguna etnia y no entiende de estatus sociales", ha aseverado el ministro, que ha instado a la "unidad" en la lucha contra el virus.

En los últimos tres días se han registrado tres brotes distintos de coronavirus en varios centros de detención de migrantes del país, según informaciones del diario local 'The Star'.

En total se han constatado 116 casos de coronavirus en los centros de detención durante el fin de semana. Las fuerzas de seguridad de Malasia han detenido recientemente miles de migrantes en zonas donde rigen fuertes restricciones de movimiento a causa del coronavirus.

El país ha registrado desde el inicio de la pandemia 115 fallecidos y 7.245 casos confirmados de COVID-19.