La malagueña Natalia Cardoso usa restos de material de artes plásticas en su exposición 'Un huir sin término'

La Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) exhibe 'Un huir sin término', la primera exposición individual de Natalia Cardoso, artista malagueña, graduada en Bellas Artes y máster en Producción Interdisciplinar en la UMA, quien realiza una investigación 'site-specific'.

En ella, utiliza como materia prima restos de material de las artes plásticas de su entorno más cercano: la propia Facultad de Bellas Artes y el barrio de El Ejido de la capital malagueña.

Este proyecto parte de la figura del 'trapero' en la obra de Walter Benjamín 'Iluminaciones'; personas que se hacen con los jirones despreciados por la sociedad. "Cardoso aprovecha la cotidiana devaluación de objetos y materiales durante los transcursos del trabajo plástico, los excedentes artísticos, lo que no debería servir ya para hacer una obra", explica el artista, profesor de la UMA y comisario de la exposición, Jesús Palomino.

Para ello, ha agregado, produce una suerte de eclecticismo metódico en el que concede un lugar propio a los momentos de hallazgo, reconocimiento, recolección, juego, reordenación, construcción y resignificación, "articulando así su muy particular lenguaje y fundamentando una estética del detrito del arte sorprendente".

Mediante una sofisticada concepción del collage y del ensamblaje, Cardoso asume "un indudable nivel de riesgo al conjugar elementos ajenos a la obra acabada (sus sobras, sus rudimentos) para dotarlas de sentido en un nuevo ámbito".

LA ARTISTA

Natalia Cardoso (Málaga, 1992) es Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga (2020), donde también realizó el Máster de Producción Interdisciplinar (2021). En la Escuela de Arte San Telmo cursó el Grado Superior de Fotografía Artística, y actualmente se encuentra realizando el Máster de Desarrollos Sociales de la Cultura Artística en la UMA.

Recientemente le ha sido concedida la Beca de Artista Residente de Posgrado en la Facultad de Bellas Artes de Málaga (2022). Ha recibido un Premio de Adquisición en los Premios Alonso Cano de Artes Visuales de la Universidad de Granada (2021) y el primer premio en el Málaga Crea de Artes Visuales (2020).

Asimismo, ha participado en exposiciones colectivas como INT21 en el Centro Cultural María Victoria Atencia (Málaga, 2022), BIUNIC21 Bienal de Creación Universitaria en la Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla, 2021), Premios Alonso Cano de la Universidad de Granada (Granada, 2021), Malagana. Premio Moments Rogelio López Cuenca en el Ateneo de Málaga (Málaga, 2021), Art for Change en el Jardín Botánico Histórico Finca de la Concepción (Málaga, 2021), Salón Brand New Foro de Nuevos Artistas en el Centro Conde Duque (Madrid, 2021), Present Absence en la Universidad de Salisbury (Salisbury, Estados Unidos 2021), Over the Rainbow en el Rectorado de la Universidad de Málaga (2021) o MálagaCrea Artes Visuales, en el CAC Málaga La Coracha (Málaga, 2020), entre otras.