Mal estado de tuberías o falta de depuradoras, problemas de C-LM que IU elevará a la Comisión Europea

El eurodiputado Manu Pineda, de Izquierda Unida, elevará a la Comisión Europea los problemas en materia de agua que a su juicio sufre Castilla-La Mancha, poniendo el acento en el "problema generalizado" por el mal estado de las tuberías y la falta de plantas depuradoras en la región.

Según ha explicado en instancias europeas, el Gobierno regional "se lava las manos y desplaza la responsabilidad a los municipios", algo que "no se puede entender", como no se entiende que "pida a pequeños ayuntamientos que asuman obras inasumibles para sus cuentas".

Según informa IU en nota de prensa, se trata de un problema de primer orden "que en un contexto de calentamiento global y sequía se esté perdiendo agua o se esté canalizando por tuberías de fibrocemento, lo que podría contaminarla".

Este hecho "inexplicable", ha avanzado, lo trasladará a las instituciones europeas. "Vamos a preguntar a la Comisión Europea sobre esta situación para que desde Bruselas se exija a la Junta que dote a los Ayuntamientos de fondos suficientes para emprender las obras de manera inmediata" ha sentenciado Pineda.

PROBLEMA COMPARTIDO

En la misma línea se ha manifestado el coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, que ha recordado que la pérdida y posible contaminación de agua "se debe a la antigüedad del sistema de tuberías, que en muchos casos tiene más de medio siglo".

Las consecuencias, señala Crespo, "es que esas viejas tuberías de fibrocemento, fabricadas mayoritariamente con fibras de amianto, hoy tienen fugas, que en algunos casos provocan que hasta la mitad del agua se pierda, y además el agua llegue con altos niveles de contaminación".

"Es un círculo vicioso, porque no se reparan porque no hay dinero y a la vez no hay dinero porque se tienen que pagar multas por contaminación del agua", ha añadido.