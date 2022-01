Maixabel: "No se trata de olvidar, pero tampoco de cronificarse en el rencor"

Maixabel Lasa, viuda del político socialista asesinado por ETA Juan Mari Jauregui, ha explicado este viernes en Pamplona los encuentros que ha mantenido desde 2011 con los etarras Ibon Etxezarreta y Luis Carrasco, y ha destacado que "no se trata de olvidar, pero tampoco de cronificarse en el rencor".

Esta víctima de ETA, quien ha recibido en Pamplona uno de los Premios Nacionales de la Mediación, ha mantenido en la última década varios encuentros con los dos integrantes del comando que atentó contra su marido, que se encuentran en tercer grado.

"Siempre he sido defensora de que el objetivo de la política penitenciaria de cualquier Gobierno tiene que ser la reinserción de los presos", ha destacado.

Maixabel ha comentado antes de recibir el premio que la participación en esos encuentros con etarras "fue totalmente voluntaria y libre" y ha subrayado que "esa libertad es esencial, porque quien comienza este proceso tiene que asumir un riesgo: dejarse transformar por lo que va a conocer".

"Se trata de una transformación que no se sabe de antemano dónde va a conducir ni qué modalidad va a adoptar, pero que en cualquier caso será liberadora y regalará buenas dosis de paz y de serenidad", ha reconocido.

Para Maixabel, "escuchar la narración del dolor de quien es víctima no es humillarse, sino todo lo contrario, supone respetar su propia dignidad al tener el coraje de atender el relato del sufrimiento causado. La mirada, los gestos y las entrelíneas del silencio avalan la verdad del momento".

En ese sentido, ha hecho hincapié en que "el hecho de sentirse escuchado y comprendido en la humillación sufrida y la expectativa rota desanuda ese vinculo fatal entre quien provocó el sufrimiento y quien lo padeció".

De esta forma, ha asegurado, "aparece un nuevo momento interno que posibilita la coexistencia de dos polaridades compatibles: por un lado, la ira y la rabia, que van atemperando su intensidad, y por otro, la liberación, que posibilita la comprensión".

"Integrar estas dos polaridades sin excluir ninguna de las dos, sosteniéndolas en un complejo equilibrio, permite alcanzar cierta paz interior. No se trata de olvidar, pero tampoco de cronificarse en el rencor", ha resaltado.

Maixabel ha afirmado que, para las víctimas, "es imprescindible conocer detalles que la sentencia no pudo recoger. Sin verdad, no hay memoria y sin verdad ni memoria no puede haber paz. Si no se reconoce el daño causado, tampoco puede aparecer la responsabilidad".

Por eso, ha dicho, "la construcción de la paz necesita, además de las verdades oficiales, otra verdad no sometida a intereses políticos, la expresada en primera persona por quien ha cometido el delito. Solo esta verdad recupera de algún modo el valor de la vida humana".

Posteriormente, ha recibido uno de los Premios Nacionales de la Mediación, que también han obtenido el Colegio de Abogados de Estella y el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra.