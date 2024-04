Maíllo (IU) no ve una "estrategia" tras la carta a la ciudadanía de Sánchez: "La política deshumanizada no es política"

El excoordinador general de IU Andalucía y aspirante a liderar IU a nivel federal Antonio Maíllo ha asegurado este jueves que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cancelar su agenda pública unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo no responde a una "estrategia" y ha defendido que "la política deshumanizada no es política".

"Como ciudadano me dejó en shock", ha asegurado Maíllo al ser preguntado por la carta a la ciudadanía difundida por Sánchez, en la que anuncia que cancela su agenda pública para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias tras las denuncias de Manos Limpias sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Maíllo ha asegurado que la decisión de Pedro Sánchez "puede ser un aldabonazo en la sociedad española para afrontar qué es lo que está pasando", que ha equiparado con la renuncia del ex primer ministro de Portugal Antonio Costa a raíz de una denuncia de la Fiscalía "que cuatro días después desaparece y se desmorona porque un juez se niega a iniciar ningún tipo de trámite, pero se había conseguido que hubiera dimitido".

"Esa lección de Portugal no se me olvida a la hora de afrontar este debate", ha añadido Maíllo, que se ha mostrado convencido de que el movimiento de Pedro Sánchez "no es una estrategia" sino que fue adoptado "en claves humanas" porque "la política deshumanizada, entre otras cosas, no es política", ha concluido.