La magistrada ponente aboga por desestimar la petición del PSOE al TC para revisar los votos nulos del 23J en Madrid

Se alinea con el criterio del fiscal del TC, que se opone a un recuento por "la mera voluntad"

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) encargada de redactar la ponencia sobre el recurso del PSOE para que se revisen los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Madrid --que podrían ser claves para la investidura de Pedro Sánchez-- propone rechazar la petición socialista, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

Laura Díez se alinea de esta forma con el criterio del fiscal jefe del TC, Pedro Crespo, que este mismo lunes, en un escrito de 21 páginas, ha pedido desestimar el recurso del PSOE al considerar que no existe un derecho a solicitar el recuento de los votos nulos "basado en la mera voluntad". No obstante, las fuentes apuntan que, aún aconsejando lo mismo, la argumentación de la ponencia es distinta.

En la misma línea que Crespo se había expresado también el magistrado conservador Enrique Arnaldo en un voto particular donde defiende que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no reconoce "un supuesto derecho general e incondicionado a la revisión de los votos nulos no protestados en el acto del escrutinio general".

En este sentido, otras voces de la corte de garantías consultadas por esta agencia de noticias entienden que la LOREG no permite realizar recuentos sin que haya indicios de irregularidades.

Además, avisan de que, si finalmente el TC accede a la petición del PSOE, se sentará un peligroso precedente, ya que abrirá la puerta a que cualquier parte pueda pedir recuento cuando esté disconforme con el resultado electoral.

PROPUSO ADMITIR

Cabe recordar que, en su ponencia a la hora de admitir o no a trámite el amparo electoral, Díez apostó por darle curso, una decisión que contó con el apoyo de los otros tres magistrados progresistas que forman la Sala Segunda y con el rechazo de los dos conservadores.

Las fuentes restan importancia a este giro, subrayando que una cosa es la mera admisión a trámite y otra el fondo del asunto, sobre el que la Sala Segunda resolverá en una reunión de urgencia prevista para las 9.00 horas de este martes.

Así las cosas, todo apunta a que la decisión de mañana estará más ajustada de lo previsto, ya que los tradicionales bloques progresista-conservador (que en esta sala juegan 4 a 2) se romperán.

Las papeletas nulas permitieron proclamar al dirigente del PP Carlos García Adanero como diputado electo, "cercenando" así la posibilidad de que el socialista Javier Rodríguez Palacios se hiciera con el escaño, según alega el PSOE.

De conseguir un escaño más, el PSOE tendría más fácil una hipotética investidura de Pedro Sánchez porque ya no necesitaría el voto a favor de Junts, sino que le bastaría con una abstención del partido de Carles Puigdemont.

El Partido Socialista acudió al Constitucional después de que el Tribunal Supremo (TS) considerara que "la mera diferencia numérica en los resultados que se aducen en este caso (1.200 votos) no es base suficiente para la revisión".