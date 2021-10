Maeztu quiere conocer las "razones que justifican la omisión" del coste desglosado de los tramos en la factura de luz

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una actuación de oficio dirigida a Endesa e Iberdrola para conocer "si existen razones objetivas que justifiquen la omisión" en las facturas de la luz de información desglosada sobre el coste de la energía. Asimismo, quiere saber si en el caso de que no existiera esta imposibilidad, ambas mercantiles "estarían dispuestas a incluir dicha información como medida de transparencia y buena práctica que contribuiría a incentivar los hábitos de consumo responsable".

Así, en el texto de esta actuación, consultado por Europa Press, la Defensoría explica que esta institución viene recibiendo diversas quejas denunciando que las nuevas facturas de la luz "omiten" desglosar el coste de la energía, de forma que el consumidor adherido al sistema regulado de precios PVPC "no puede saber cual ha sido el coste medio del kw/h consumido durante el periodo facturado en cada una de las tres franjas de consumo --valle, llano y punta--".

Señala que los promotores de estas quejas denuncian lo que consideran "una falta de transparencia y una ocultación deliberada" de una información que tienen derecho a conocer para verificar la corrección de la facturación y para valorar como inciden en el precio final sus pautas de consumo.

"Es cierto que dicho coste puede calcularse realizando ciertas operaciones aritméticas, pero para ello debe primero accederse a la información de consumo que ofrece la distribuidora, un proceso que resulta complejo y que no está al alcance de la inmensa mayoría de consumidores", apunta la institución, que argumenta que la falta de información sobre el coste de la energía "tiene amparo legal ya que está así recogido en la Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los comercializadores de referencia".

Añade que el apartado tercero de dicha Resolución regula el contenido de la factura para consumidores acogidos al PVPC y para consumidores que sin tener PVPC transitoriamente carezcan de un contrato de suministro en libre mercado, "estipulando que entre la información que debe figurar en el reverso de la hoja de facturación se incluirá el desglose de la factura, en el que aparecen la facturación por potencia contratada, desglosada por periodos horarios e incluyendo la facturación por margen de comercialización fijo, y cuando proceda se incluirá la facturación por excesos de potencia desglosada por periodos horarios, y la facturación por energía consumida, desglosada por periodos horarios, y en la que se incluirá, sin desglose, el coste de la energía".

Maeztu afirma que "desconocen" las razones por las que esta Resolución ha establecido que no es obligatorio incluir en las facturas el coste desglosado de la energía, ya que en la exposición de motivos de la norma "no aparece ninguna información al respecto".

Por tanto, "es evidente que las facturas que no incluyen desglosado el coste de la energía no incurren en irregularidad alguna", precisa el Defensor del Pueblo. No obstante, añade que "al tratarse de una regulación que establece el contenido mínimo que debe incluirse en la factura, entendemos que no iría contra la norma la posible inclusión de esta información como dato complementario o adicional en la factura".

"ADEMÁS DE SER LEGALMENTE FACTIBLE, ES MATERIALMENTE POSIBLE"

A este respecto, indica que han podido comprobar que existe alguna comercializadora que "sí incluye este desglose en sus facturas, lo que parece demostrar que, además de ser legalmente factible, es materialmente posible hacerlo al no haber ningún imponderable técnico que lo impida".

En consecuencia, el Defensor del Pueblo Andaluz apunta que ha incoado esta actuación de oficio en la que "nos hemos dirigido a las comercializadoras eléctricas Endesa e Iberdrola, con las que tenemos suscritos convenios de colaboración, para conocer si existen razones objetivas que justifiquen la omisión en las facturas de información desglosada sobre el coste de la energía".

Asimismo, agrega que "para el caso de que no existiera esta imposibilidad, nos interesa conocer si ambas mercantiles estarían dispuestas a incluir esta información en sus facturas como medida de transparencia y buena práctica que contribuiría a incentivar los hábitos de consumo responsable entre las personas usuarias de la energía eléctrica".