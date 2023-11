Maeztu espera tener un nuevo Plan de Empleo en septiembre de 2024

La consejera Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha explicado que el Consejo de Diálogo Social ha comenzado esta semana a planificar los trabajos para desarrollar un nuevo Plan de Empleo, que ha confiado en tener consensuado para septiembre de 2024 y poder incluir sus medidas en los Presupuestos de 2025.

En este sentido, ha señalado que "activaremos todas las comisiones" que se reunirán "de una manera más frecuente para sacar técnicamente los objetivos y las líneas". Y será la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social "quien revisará y validará los avances y trabajará en planteamientos más estratégicos".

Así lo ha indicado este jueves en el pleno del Parlamento foral, en el marco de una interpelación del PSN. Maeztu ha destacado que "la situación de las personas en desempleo ha mejorado en la Comunidad" con "cotas máximas de empleo" y récord de afiliación" con 308.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, "un 2% más que hace un año y un 5,7% más que en octubre de 2019". Además, ha habido un "crecimiento exponencial" de la contratación indefinida, afectando "especialmente" a los jóvenes y las mujeres. Ha resaltado, además, la "tendencia descendente" en el desempleo; "tenemos 1.275 personas paradas menos que hace un año y un 6% menos que en octubre de 2019".

Según ha apuntado, la última evaluación del Plan de Empleo realizada en el Consejo del Diálogo Social cifraba en un 94,8% su ejecución y en 540 millones de euros la inversión. "Sin querer ser triunfalista y consciente de que hay más de 30.000 personas en desempleo", Maeztu ha remarcado que "se sigue generando empleo, tenemos más personas ocupadas que nunca y el mayor número de personas afiliadas de la historia de nuestra comunidad".

"El mercado laboral va bien a pesar de las incertidumbres en el contexto internacional", ha aseverado la consejera, que ha apostado por "acompañar a las empresas, acompasando políticas y sus necesidades para facilitar mano de obra cualificada" y afrontando el envejecimiento de la población y las necesidades de formación.

En esta línea, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "los datos matan un relato" ante los "profetas del desastre". "En Navarra hay más gente con empleo que en ningún otro momento de la historia" frente a la derecha que habla de "una Navarra paralizada", ha manifestado la socialista, que ha destacado que "la tendencia de los últimos cuatro años que que es crea empleo y se mejora su calidad".

Ha apostado por mantener el Consejo del Diálogo Social y ha llamado a evaluar el Plan de Empleo actual, que "finaliza en pocos meses" para "establecer las bases del siguiente" porque "no nos podemos conformar con los datos de temporalidad y de desempleo". "No nos conformamos, sabemos que vamos por el buen camino" pero queda "un mundo que mejorar" como reducir el desempleo entre los colectivos más vulnerables o la temporalidad.

La representante de UPN, Raquel Garbayo, ha considerado que los resultados del Plan de Empleo "no son los óptimos" y "no se han conseguido" sus objetivos. Ha afirmado que "no se ha creado más empleo de calidad" ni se ha disminuido el paro ya que "somos la sexta comunidad con más desempleo". Tampoco "se ha potenciado la autonomía de las personas ni se ha dado un empujón a la FP Dual", no se ha reducido la siniestralidad laboral y la tasa de paro juvenil "sigue siendo elevada".

Desde EH Bildu, Arantza Izurdiaga, no ha compartido los "datos tan optimistas" de la consejera y ha echado en falta, antes de hacer un nuevo Plan de Empleo, "una evaluación cuantitativa y cualitativa" para conocer el "impacto real" del actual. Ha opinado que el Plan de Empleo "se ha utilizado como instrumento para reactivar el marco de concertación social" y ha considerado un "error delegar la gobernanza en el Consejo de Diálogo Social". Ha abogado por "fomentar el diálogo social con todos los agentes, sin exclusiones".

Isabel Aramburu, de Geroa Bai, ha reivindicado que "todos los sindicatos" participen en el Plan de Empleo y se "escuche" a la Economía Social, a la vez que ha apostado por la transferencia a Navarra de la gestión de la Seguridad Social al entender que "tendrá un importantísimo beneficio para las personas trabajadoras las que no tienen un empleo". Ha planteado que el Plan de Empleo contemple medidas de apoyo a las empresas que quieran experimentar con la semana laboral de cuatro días, dirigidas a fomentar la formación dirigida a la transición digital y a crear "entornos laborales seguros".

Maribel García Malo, del PPN, ha considerado "imprescindible" la "actualización" del Plan de Empleo para abordar el envejecimiento demográfico y el "déficit de talento". En cuanto a sus resultados, ha criticado que "Navarra es cada vez menos competitiva en materia de empleo, hemos pasado de ser la comunidad con menor tasa de desempleo a la sexta". A ello ha sumado una tasa de paro juvenil "desatada" y las cifras de siniestralidad laboral.

Por su parte, Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha considerado que el Plan de Empleo "ha cumplido con creces" el objetivo de crear empleo "estable y de calidad" con "datos históricos de afiliación". No obstante, ha lamentado que "no hemos podido avanzar tanto como nos gustaría" a la hora de disminuir la siniestralidad" y ha destacado el "alto porcentaje de brecha salarial". Ha apostado por evaluar el actual Plan de Empleo y trabajar por el siguiente "desde la amplitud y la pluralidad sindical".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha considerado que "Navarra sufre unas cifras de desempleo inasumibles", ha criticado la "tributación elevada", los "ataques a los autónomos y pymes" y la "inseguridad jurídica y política" que da como resultado "menor inversión, deslocalización y fuga de empresas con el consiguiente daño a nuestro tejido productivo y la caída de empleo y de menor calidad".