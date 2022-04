Maestre vuelve a exigir la dimisión de Almeida si no da explicaciones y le ve "un enorme halo de culpabilidad"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha vuelto a exigir la dimisión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, si no da explicaciones claras sobre las presuntas comisiones en la contratación de material sanitario, además de percibir sobre él "un enorme halo de culpabilidad".

Desde un encuentro con representantes, empresarios y trabajadores de la industria audiovisual madrileña, Maestre ha lamentado el "mismo sainete del alcalde, con su repetición victimista en la que no tiene ninguna responsabilidad".

Ya son "muchos días sin explicaciones, disparando a todos y contra todo, con una actitud nerviosa, iracunda. Tendría que ofrecer explicaciones con calma, ofrecer tranquilidad y no portarse como una persona con un enorme halo de culpabilidad sobre él".

Más Madrid además exige al regidor que convoque el Pleno extraordinario solicitado por el grupo hace 15 días porque "tiene la obligación ponerse delante de ciudadanía y de la oposición".

DIMISIÓN

Maestre ha insistido en que Almeida debe dimitir si no da "explicaciones claras y sin un acceso a la información más contundente" que la que han tenido los grupos políticos. "Responde como si no fuera el alcalde o no fuera su gobierno el que hubiera aprobado ese contrato", ha indicado.

La líder de la oposición exige en primer lugar que dé respuesta a dos preguntas, "cómo llegaron esos dos empresarios a la contratación del Ayuntamiento y por qué tuvieron un acceso preferente".

"EXCUSA RIDÍCULA"

Cuando escucha a Almeida repetir que la oposición votó a favor en el consejo de administración de Funeraria de ese contrato de emergencia, la edil ha declarado que es una "excusa ridícula, cuando solo el gobierno era quien tenía acceso a las supuestamente más de mil ofertas de proveedores".

"Elige una entre mil que resulta ser la peor, la más cara y la de peor calidad. Le propone esa oferta al consejo de administración de Funeraria en un consejo por la noche en un chat, que era el estado de la información a la que podíamos acceder. Es la excusa de alguien que no quiere asumir su responsabilidad. Votamos a favor careciendo de toda la información que tenía el Gobierno", ha repetido Maestre.