Maestre recrimina a Almeida su falta de "principios, valores y valor" para ser alcalde y que "no le interesa Madrid"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha recriminado al alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, su falta de "principios, valores y valor" para ser regidor y que "no le interesa Madrid".

"¿Sigue siendo usted el portavoz del PP? ¿Fue el número tres de la dirección de (Pablo) Casado y (Teodoro García) Egea? ¿Es parte fundamental del aparato orgánico del PP? Lleva muchos días huyendo de los medios, de la ciudadanía, de su vinculación con la dirección del PP, cuando usted es una pieza clave", ha espetado a Almeida desde la tribuna del Pleno de Cibeles.

Maestre le ha pedido que aclare si ha dimitido ya como portavoz del PP nacional en su intención de "centrarse en la Alcaldía para la campaña electoral". "Eso es lo que le importa la ciudad. Con esta enorme crisis institucional, Almeida demuestra que el Ayuntamiento sólo ha sido un paso en su carrera política porque Madrid no le importa nada", ha aseverado.

"Lleva días escondido, no ha dado la cara, huye de los medios, como en la entrada del Pleno o el viernes en el Consejo de Seguridad, cuando salió por la puerta de atrás. Y todo porque no quiere decir a las claras con quién va en la guerra de su partido pero para ser alcalde hay que tener principios, valores y valor y usted (al regidor) no los tiene", ha lanzado la edil.

"Usted era el portavoz divertido del PP. Luego la cosa se pone complicada... Si yo fuera militante del PP le miraría con desconfianza", le ha reprochado, tras insistirle en que "la ciudad está abandonada, con olores, contaminación, falta de liderazgo y proyecto porque está a otras cosas".

Maestre ha insistido en que a Almeida "no le interesa Madrid porque llegó aquí de chiripa y está de paso para otros lugares". "Nunca ha estado a la altura del cargo", ha declarado.

Sus últimas palabras han sido para enviar "un mensaje de ánimo y esperanza porque queda poco" y Madrid es "mucho mejor que esta ciénaga". "Esto no va de derecha o izquierda sino de decencia y transparencia. Arriba los ánimos porque estamos muy cerca y queda cada vez menos", ha terminado.