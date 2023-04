Maestre plantea el "compromiso realista" de construir 10.000 viviendas en 8 años e insta a topar los alquileres

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, ha planteado, lejos de "cortinas de humo y de milagros", el "compromiso realista" de construir 10.000 viviendas públicas en ocho años y ha instado a topar el precio de los alquileres.

Lo ha destacado en el desayuno del Club Siglo XXI, en el que ha sido presentada por la diputada de Más País-Equo Inés Sabanés. Para Maestre, la vivienda "es el principal problema de la ciudad".

"No conviene prometer milagros porque el de la vivienda es un problema estructural y yo no lo voy a solucionar en el primer mes pero sí empezaré a trabajar, que es lo que no han hecho los gobiernos municipal y autonómico, que han elegido no hacer nada", ha indicado.

Más Madrid construiría 10.000 viviendas públicas en ocho años en un "compromiso realista"", además de ceder suelo público a cooperativistas, sin olvidar regular el precio de los alquileres en un Madrid que, según los indicadores, es toda zona tensionada.