Maestre peleará para que la "insuficiente" norma de vivienda se aplique en Madrid y deje de ser "una ciudad sin ley"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, peleará con su formación para que la "insuficiente y mejorable" norma estatal de vivienda se aplique en la capital para que deje de ser "una ciudad sin ley".

Desde el acto institucional por el Día de la Hispanidad, donde ha destacado la importancia de "celebrar el día del país con hermanos latinoamericanos", Maestre ha definido la Ley de Vivienda como "claramente insuficiente y claramente mejorable".

"Desde el Congreso vamos a pelear para que llegue a más y vamos a pelear que lo que se apruebe en el Congreso para toda España se aplique en la Comunidad, para que Madrid deje de ser una ciudad sin ley, sin regulación, donde su alcalde y su presidenta no se preocupan de que la mayor parte de los jóvenes no pueden independizarse y de que muchos madrileños no puedan vivir con dignidad en una vivienda con condiciones aceptables", se ha comprometido la concejala.