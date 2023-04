Maestre ofrece "honestidad" y no milagros ni engaños con soluciones a la vivienda "chasqueando los dedos"

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, ofrece "un compromiso de honestidad" y no milagros ni engañar con soluciones a la vivienda "de la noche a la mañana" y con sólo "chasquear los dedos".

"Soy honesta, no se debe vender humo, no vendo soluciones milagrosas porque el de la vivienda es un problema estructural y no lo resuelvo yo, ni Pedro Sánchez ni mucho menos José Luis Martínez-Almeida chasqueando los dedos y prometiendo soluciones", ha declarado desde un acto con personas mayores en Moratalaz, donde ha estado acompañada por la exalcaldesa Manuela Carmena y por la candidata a la Presidencia regional, Mónica García.

Maestre ha advertido de que hasta "83.000 jóvenes han sido expulsados de la ciudad en los últimos años" por el problema de la vivienda.

Más Madrid aboga por construir miles de viviendas públicas en Madrid, trabajar contra los pisos turísticos que proliferan sobre todo en el centro, regular los precios del alquiler en las zonas tensionadas, luchar contra la especulación y dar salida a las viviendas vacías. "Hay que prometer menos, dar menos titulares y remangarse a trabajar con los vecinos de Madrid", ha instado.

