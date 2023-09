Maestre modificaría Ley de Capitalidad, con foco en vivienda y con más competencias porque la Comunidad delega "pocas"

"Tenemos que poder actuar como lo que somos, la capital. Tenemos que tener capacidad de financiarnos y servicios públicos", asegura

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y líder municipal de la formación, Rita Maestre, ha mostrado su apoyo a la modificación de la Ley de Capitalidad, pondría en el foco en la vivienda y en los servicios públicos y reclama más competencias para la ciudad porque las transferidas por la Comunidad son "pocas".

Maestre y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, coincidieron en la campaña electoral en un punto común, la necesidad de modificar la Ley de Capitalidad. En lo que difieren Más Madrid y PP es en las competencias a reforzar.

"Yo pondría el acento en vivienda y en servicios públicos", ha trasladado Maestre en una entrevista con Europa Press. Para lograrlo la clave es la negociación, "no sólo con el Estado, también con la Comunidad de Madrid, porque una de las cosas que le pasa a la ciudad es que hay muy pocas competencias delegadas" por parte del Gobierno regional.

La actual Ley de Capitalidad "no garantiza lo principal que tiene que garantizar, la prestación de los servicios públicos". "No tiene sentido que una ciudad como Madrid, capital de España, no tenga nada que decir ni que hacer en algo tan básico como la educación porque no tiene ningún tipo de participación en institutos y colegios, más allá de conservar los edificios".

Eso "es mejorable" y más "cuando se tienen los recursos". Lo mismo ocurre en servicios sociales y en sanidad porque el Ayuntamiento cuenta con el organismo Madrid Salud, "con varios centenares de médicos que no prestan servicios en las condiciones necesarias para que los vecinos reciban complementada la prestación que hace la Comunidad".

"Tenemos que poder actuar como lo que somos, la capital de España. Tenemos que tener la capacidad de financiarnos, gestionar y promover servicios públicos para las vecinas y vecinos de Madrid. No se soluciona todo con la Ley de Capitalidad pero en ella hay algunos pasos importantes que se pueden dar", ha defendido.

"LAS GRANDES REFORMAS SÓLO TIENEN SENTIDO CON CONSENSO"

Para materializar la modificación primero la Corporación se tiene que sentar "y empezar a hablar en serio, más allá del intercambio en medios de comunicación". En todo caso, Maestre ve positivo que el Gobierno y la principal fuerza de la oposición estén "de acuerdo en empezar a hablar".

"Las grandes reformas sólo tienen sentido, siguen adelante y, sobre todo, se mantienen los cambios si se hacen con consenso, por encima de los partidos políticos", ha remarcado la portavoz de Más Madrid.

Ese consenso también le gustaría trasladarlo a otros ámbitos, como la Cañada Real, que está a días de cumplir su tercer año sin suministro eléctrico. Para Maestre no es solución, o al menos no llegará a tiempo, la licitación de trece líneas de alta tensión para los sectores 5 y 6, este el más vulnerable.

SOLUCIÓN TARDÍA PARA LA CAÑADA

"Estamos a finales de septiembre y, salvo que el cambio climático acabe del todo con las estaciones en Madrid, en un par de meses va a empezar a hacer mucho frío. Una licitación abierta ahora no resuelve el problema de las personas, de los niños que este invierno van a volver a pasar frío, van a volver a tener que hacer los deberes con una linterna", ha señalado.

Y además "es la demostración de que la Comunidad de Madrid podía haber empezado a buscar soluciones estructurales hace muchos años", más allá de "insultar a las familias que allí viven". También el Ayuntamiento debería haber hecho "mucho más para proveer de algo tan básico como la luz a los vecinos de Cañada".

"Lo que han estado haciendo durante dos años es marear, estigmatizar y seguir insultando a esas familias. Nosotros vamos a seguir peleando y exigiendo que se cumplan las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea", se ha comprometido.