Maestre ve en las palabras de Ayuso sobre residencias "el enésimo ejemplo de crueldad": "No, no se iban a morir igual"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ve en las palabras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre la situación en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de covid el "enésimo ejemplo de crueldad" por parte del Gobierno regional y le ha respondido que "no se iban a morir igual".

En la sesión de control al Gobierno, Ayuso acusó a la oposición --en una respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot--, de actuar "de manera mezquina" y "sin ningún tipo de humanidad". "Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", espetó Ayuso.

Para Rita Maestre --que este sábado ha acudido a la manifestación convocada en el centro de la capital en apoyo al pueblo palestino--, lo vivido a lo largo de los últimos días en la Comunidad de Madrid es "el enésimo ejemplo de la crueldad, de falta de empatía y de nula admisión de responsabilidad" que el Gobierno regional "tiene sobre sus propios actos".

Además, la portavoz ha citado a "los propios datos de la Comunidad" para señalar que "el 65% de los residentes en residencias de mayores que fueron hospitalizados sobrevivieron", por lo que ha negado las afirmaciones de Díaz Ayuso.

"NO SE IBAN A MORIR IGUAL"

"No, no se iban a morir igual. Y no, uno no debe morir en condiciones indignas, tiene que morir, si eso es lo que va a suceder, acompañado por profesionales médicos, por profesionales sanitarios, por la gente que está ahí para acompañarte en una muerte digna", ha subrayado Maestre, quien ha afeado a la presidenta de la Comunidad su "falta de humanidad".

Además, la líder de Más Madrid en Cibeles se ha referido a las actas de la Policía Municipal de Madrid sobre su intervención en residencias de la capital en aquellos días para señalar que "el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid sabían lo que estaba pasando y miraron para otro lado".

Por todo ello, Rita Maestre ha concluido advirtiendo de que Más Madrid no va "a parar" hasta que los responsables de las "7.291 muertes injustas" ocurridas en residencias de la Comunidad durante aquella primera ola de la pandemia "paguen por las consecuencias de sus actos".