Maestre insta a Almeida a dejar "el reality show", "dar la cara" y explique si Madrid tendrá presupuestos y con quién

Le acusa de "ser incapaz de liderar su propio gobierno", un Ejecutivo "débil y fragmentado"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a dejar "el reality show", "dé la cara" y explique si Madrid tendrá presupuestos y con quién, después de que se haya convocado con urgencia para esta tarde la comisión extraordinaria de presupuestos y tras la anunciada ruptura de negociaciones entre el Grupo Mixto y el PP.

En rueda de prensa, la edil ha advertido de la "situación crítica" que vive la ciudad y no por una catástrofe natural sino "por la completa falta de gestión y estabilidad por parte de Almeida", que convierte a Madrid en "una ciudad sin rumbo, que está perdiendo el tren de las oportunidades y que no mira al futuro".

Maestre ha acusado al alcalde de "ser incapaz de liderar su propio gobierno" en una ciudad "sometida a la inestabilidad política por su falta de gestión y desinterés", sin obviar las relaciones con las fuerzas políticas que le encumbraron a la Alcaldía, en referencia a Cs y Vox.

"GOBIERNO DÉBIL Y FRAGMENTADO"

"Es un gobierno débil, fragmentado, sometido a dimes y diretes, a corrillos, que dedica poco tiempo a hablar de Madrid y mucho a hablar de ellos", ha lanzado Rita Maestre, que ha señalado como colofón "el sainete presupuestario, con las idas y venidas de los distintos responsables políticos que tienen a la ciudad aún sin saber si habrá presupuestos".

Preguntada por el distanciamiento inicial con Vox, acercamiento posterior a Recupera Madrid y la seguida ruptura de negociaciones, Maestre tiene claro que "como estrategia no podía ir peor", con una puesta en escena sometida a "rumores, declaraciones, idas y venidas, corrillos entre políticos y periodistas".

El actual "es el peor de los escenarios para hablar de un presupuesto que es crucial" y ha instado a Almeida a que "dé la cara" porque es él, como alcalde, el que "no ha cumplido". "Nos aboca a una legislatura fallida", ha advertido.

Sobre la comisión de urgencia de esta tarde, la portavoz de Más Madrid ha calificado de "indignante" que Madrid "no sepa si tendrá cuentas, no se sabe con quién y que Almeida no explique la situación".

"No podemos aceptar como normal no saber qué pasará esta tarde con más de 5.000 millones de euros en impuestos para sacar adelante los servicios públicos. Las explicaciones las tiene que dar Almeida, que no puede someter a la ciudadanía a este reality show", ha reclamado.

Además Más Madrid llevará al Pleno ordinario que se celebrará mañana en Cibeles una cuestión al alcalde sobre la "evolución fallida de la negociación presupuestaria".