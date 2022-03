Maestre insiste en que el presunto espionaje responde a "una trama de una pandilla de un grupo de amigos del PP"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha insistido en que el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con recursos municipales responde a "una trama de una pandilla de un grupo de amigos del PP".

Maestre ha hecho estas declaraciones tras la comparecencia en la comisión de investigación del consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, "militante del PP desde hace 32 años y una persona muy cercana en términos profesionales y de amistad a Ayuso y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida".

"Ha comparecido para sostener que todo es una gran ficción, que un detective se inventó, por unas razones que no quedan claras, una presunta trama de espionaje y que además se lo contó a dos exministros del PP", Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, ha cuestionado.

Para Maestre, "como hipótesis es muy endeble". "Las declaraciones, titubeos y nerviosismos de Lozano nos hace pensar que esta trama de espionaje es una trama de una pandilla, de un grupo de amigos del PP que han utilizado las instituciones como su cortijo particular", ha reprochado la líder municipal de la oposición.

Preguntada por una potencial moción de censura encabezada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, Rita Maestre ha insistido en que "nunca ha habido números, como ahora tampoco los hay, salvo que Cs cambie su postura". "Eso no pasado, y hablar de ese rumor y de una cuestión que no va a suceder, que no tiene ningún viso de realidad, nos conduce a una cierta melancolía", ha zanjado.