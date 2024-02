La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, "huele a pelotazo del PP" la "crónica de la muerte anunciada" del estadio del Rayo Vallecano, situación que considera agravada por el "recochineo" de que la amenaza llegue en pleno centenario del club.

Desde el estadio, Maestre se ha posicionado de este modo a las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista abordaba "la insostenibilidad del estadio en su ubicación actual".

"Vamos conociendo por las informaciones en los medios de comunicación el final de los planes que llevan preparando tanto el presidente del club del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, como la presidenta de la Comunidad porque aquí estamos hablando de la crónica de una muerte anunciada", ha lamentado la jefa de la oposición.

El estadio vallecano ha venido sufriendo desde hace años "abandono y maltrato", igual que la afición, "sin invertir en las medidas de seguridad necesarias, sin mejorar el césped, sin hacer ninguna de las adaptaciones para que un club de primera tenga un estadio de primera".

Un ejemplo de ello es que "se obliga a los aficionados a una cosa que sólo sucede en este estadio, en primera división, que es tener que hacer colas interminables porque no se pueden comprar las entradas online".

"PELOTAZO DEL PP"

"La crónica de la muerte anunciada es que finalmente este maltrato parece terminar con lo que huele a un pelotazo del PP con el intento de sacar de Vallecas el estadio del Rayo. Este club se llama Rayo Vallecano porque es de Vallecas, una afición de dos distritos que suman más de 400.000 personas en Madrid", ha remarcado Maestre al referirse al arraigo del club, con cien años de historia en sus calles.

Desde Más Madrid se niegan "tajantemente a los intentos de la dirección y de la Comunidad de Madrid de sacar al Rayo de Vallecas". "Queremos que se siga llamando Rayo Vallecano y, por tanto, tiene que seguir ubicándose aquí, en Vallecas", ha reclamado.

El principal grupo de la oposición ha vuelto "a exigirle a las administraciones públicas competentes, a la Comunidad pero también al Ayuntamiento de Madrid, y a la presidencia del club que cuiden el estadio".

ALMEIDA DIJO 'NO'

Hace dos años Más Madrid pidió al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida "que asumiera la propiedad del estadio para poder hacer las inversiones que la Comunidad no estaba haciendo pero nos dijo que no y hoy el problema no sólo no se ha reducido sino que es aún mayor".

Tampoco ha quitado el foco de la dirección del club, "que por supuesto que tiene capacidad de decisión y es quien tiene la concesión para la gestión de este estadio, propiedad de la Comunidad de Madrid en terrenos del Ayuntamiento".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Más Madrid demanda una mesa, que no se limite a "conversaciones en el palco entre Ayuso y el señor presidente del club", sino "con luz y taquígrafos" integrada por todas las partes implicadas, incluida la afición rayista, "que es la que ha sostenido el club en sus peores momentos".

En la mesa se deberían abordar "los problemas con franqueza, con honestidad y buscando soluciones porque esto no es nuevo, no es una sorpresa, es el resultado de años de maltrato y de abandono por parte de la Comunidad de Madrid y también de la presidencia del club".

Rita Maestre ha ahondado en el momento en el que llegan las palabras de Ayuso, en pleno centenario del Rayo, algo "que parece hecho a posta para seguir maltratando al club, para seguir maltratando a la afición" porque "es casi como con recochineo intentar utilizar el centenario del club para sacarlo de su lugar de origen, de su lugar de arraigo, de su único lugar posible, que es Vallecas".