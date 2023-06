Maestre y García insisten en que no han puesto vetos en Sumar y creen que su peso tras el 28M tiene que verse reflejado

Las candidatas de Más Madrid a la Alcaldía y la Comunidad, Rita Maestre y Mónica García, han insistido en que no han puesto "absolutamente ningún veto" en la conformación de Sumar y creen que el peso de su formación política tras las elecciones del 28 de mayo tiene que verse reflejado.

Más Madrid está celebrando este martes un plenario para que la militancia muestre su postura a la dirección sobre un potencial apoyo a la participación en Sumar de cara al 23J. Minutos antes de que haya arrancado la asamblea, García ha asegurado que en Más Madrid son "discretos" ante unas "negociaciones muy delicadas" y por las que se necesita poner "muchísimo mimo y bueno".

"Hemos tenido un resultado el 28 de mayo que hace que seamos la única fuerza progresista que ha sido capaz de crecer y esto de alguna manera tiene que verse reflejado", ha contestado García a la prensa cuando ha sido preguntada por el peso de Más Madrid en la candidatura que abandera Yolanda Díaz.

García y Maestre han coincidido en que quieren "hacerse cargo del futuro que viene para este país, hacerse cargo de la transición ecológica, de reconstruir el sistema nacional de salud, la Atención Primaria".

Sobre las negociaciones en Sumar, Mónica García ha declarado que están "cien por cien seguros de que va a haber un acuerdo progresista" y sin poner vetos, al menos por parte de Más Madrid.

"No hemos puesto absolutamente ningún veto, no hemos puesto ningún veto ni a ningún partido político ni a nadie. Lo decimos y lo volvemos a decir todas las veces que sea necesario. El fruto de nuestra negociación es poner encima de la mesa no solamente nuestros resultados, también la manera de hacer política para ampliar ese espectro progresista que creemos que es fundamental ahora mismo en España", ha aseverado.

