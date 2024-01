Maestre cree que reducir alturas en la Ermita "no es suficiente" porque no deja de ser "otro pelotazo marca PP"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, cree que reducir alturas en el proyecto urbanístico de la Ermita del Santo "no es suficiente" porque no deja de ser "otro pelotazo marca PP".

Maestre se ha pronunciado así desde Fitur tras las palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, con las que reconoció que existía "una configuración del espacio público que a los vecinos no les gustaba". "Han presentado alegaciones, estamos estudiándolas y muchas las vamos a aceptar en tres aspectos fundamentales: primero, en bajar algo la altura de las torres, porque es una de las cuestiones que más queja generaba a los vecinos, reduciendo algo la eficabilidad", informaba.

El Ayuntamiento está aún cerrando las alturas de eficabilidad para poder aprobar este proyecto en el primer trimestre. "Si no es en el Pleno de febrero, se da en el pleno de marzo", adelantaba. También se incrementarán las dotaciones públicas, los metros cuadrados de eficabilidad para las dotaciones y para generar "más espacio público abierto". "Los vecinos ganan en espacio público, ganan en dotaciones y bajamos en eficabilidad", resumía Carabante.

"Iba a clavarles a los vecinos de la Ermita del Santo unas torres de más de veinte pisos. Lo mínimo es que empecemos por bajar esas alturas pero, desde luego, no es suficiente porque de lo que estamos hablando es de una operación especulativa que va a hacer mucha caja", ha cuestionado la jefa de la oposición.

Rita Maestre ha remarcado que esa operación urbanística "va a afectar muy negativamente la calidad de vida de los vecinos de la zona y va a destrozar para siempre un paisaje histórico pintado por Goya".

"No es nada más y nada menos que otro pelotazo marca PP, pelotazo marca Almeida. Vamos a seguir en contra de este proyecto porque no nos quedamos contentos ni tranquilos con las pequeñas modificaciones que se han anunciado", ha declarado Maestre, que se ha posicionado junto a la vecindad, que quiere "vivir en su barrio con servicios públicos y no con unas torres gigantescas a su alrededor".