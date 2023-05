Maestre se compromete a desmantelar el Scalextric e iniciar la reforma de la A-5, entrada de la A-42 y Bravo Murillo

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, se ha comprometido a desmantelar el último Scalextric de la ciudad, el de Vallecas, y a iniciar la reforma integral de la A-5, la entrada de la A-42 y Bravo Murillo, "la segunda calle más transitada del país después de Gran Vía", aunque no lo parezca en la actualidad por su configuración.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y acompañada por el candidato e ingeniero Álvaro Fernández Heredia, Maestre ha señalado que la última "gran, gran obra del Ayuntamiento fue el soterramiento de la M-30". "Tenemos que recuperar el espíritu ambicioso del Ayuntamiento", ha animado la edil.

"Somos conscientes de que no se puede hacer en una legislatura (el listado de proyectos presentados), no prometo hacerlo en cuatro años pero sí me comprometo a comenzar esas grandes reformas", ha puntualizado la candidata de Más Madrid.

Maestre ha puesto en el punto de mira el Scalextric, por el que pasan a diario 17.000 coches y que supone "un fastidio" para los vecinos de Vallecas y Retiro. También lo ha hecho con la reforma de la entrada a Madrid por la A-42, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, donde se apuesta por el transporte público y por reducir la capacidad de la vía.

Más Madrid también se apunta "intervenir en la gran reforma pendiente de este mandato y la gran promesa electoral de José Luis Martínez-Almeida, la reforma de la A-5", porque "han pasado cuatro años y no se ha hecho nada, sólo acumular más problemas". Pasaría por la reforma integral con la reducción de su capacidad, el soterramiento del transporte público y la puesta en marcha de líneas específicas, de movilidad peatonal y ciclista.

ATENDER "NECESIDADES DE LOS BARRIOS"

Dentro del paraguas del Madrid de los 15 minutos también hay espacio para atender las necesidades de los barrios, como, la creación del Bulevar del Ensanche de Vallecas, el Pasillo Verde Orcasitas o Conecta Vallecas.

Vinculado a este último proyecto plantean "la mayor operación urbana en varias décadas, Madrid Nuevo Sur", un desarrollo en la zona de mercancías de Renfe en Abroñigal, en Méndez Álvaro, no sólo con la construcción de viviendas sino "con la construcción de oportunidades económicas en el sur de la ciudad".

También hay propuestas para el fomento de la actividad económica, como La Villa Verde y el Polo Industrial Carabanchel Cultura, además de propuestas culturales como Línea Quinta, para la conservación de las quintas de recreo de San Blas-Canillejas y Barajas, o Cuidar Madrid, un programa de protección del patrimonio cultural, natural y urbano para que el pasado de Madrid sea puesto en valor y forme parte del futuro de la ciudad.