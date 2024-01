Maestre acusa a Almeida de no aplicar deliberadamente normativa VUT y augura que la nueva regularizará pisos ilegales

Ve "desidia" en el Gobierno municipal, que va aparejada a y "interés" y vaticina "una normativa ad hoc"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al equipo de José Luis Martínez-Almeida de no aplicar "deliberadamente" la normativa existente en torno a las viviendas de uso turístico (VUT) y augura que el nuevo texto en el que trabaja el Gobierno municipal regularizará pisos turísticos que hoy son ilegales.

Desde Cascorro, y acompañada por la concejala Lucía Lois, Maestre ha denunciado públicamente que la expansión de las viviendas turísticas ilegales está "expulsando a vecinos y al comercio local de las calles" convirtiéndolas en mero "cartón piedra".

"Es una expulsión que se produce de forma irregular, violando normativas que están vigentes y que el gobierno de Almeida sencillamente decide no aplicar", ha condenado la jefa de la oposición.

Más Madrid denuncia "la inaplicación de leyes que están vigentes y que para el gobierno de Almeida sería muy sencillo aplicar porque sólo tiene que cogerlas y ponerlas en funcionamiento". Maestre ha indicado, por ejemplo, que el Ejecutivo municipal "ha decidido reducir el servicio de inspección".

Para la formación, el reglamento de viviendas turísticas, vigente desde 2019 en Madrid, no está siendo aplicado "de forma clara, deliberada, abierta y profundamente irregular" por el gobierno de Almeida.

EL 98% DE LOS PISOS TURÍSTICOS SON ILEGALES

"Hoy, con ese reglamento aplicándose, el 98 por cienro de los pisos turísticos que existen en nuestra ciudad serían ilegales. Hoy no se seguirían abriendo y transformando locales comerciales en viviendas de uso turístico, no se seguirían transformando calles llenas de vecinos en decorados de cartón-piedra", ha cuantificado.

Lo que hay que hacer con esa regulación "es aplicarla". "Si una farmacia cambia de dueño y el nuevo propietario pone un estanco, ¿qué sucedería? Que aparecería la Policía Municipal a los tres días por no tener licencia para poner un estanco. O si cambiáramos un bar por una fábrica de ruedas. Pues esto mismo es lo que sucede cuando se expulsa de forma irregular a vecinos y vecinas de sus casas para cambiarlas por viviendas de uso turístico ilegal", ha puesto de ejemplo.

Rita Maestre ha insistido en que Almeida "lleva cuatro años gobernando esta ciudad y no haciendo nada con relación a esta problemática, esperando que los tribunales declararan ilegal la normativa de Manuela Carmena pero quedándose sin palabras, sin acción y sin rumbo una vez que dijeron que, por supuesto, era perfectamente legal".

LOS TURISTAS SON BIENVENIDOS PERO SE TRATA DE "NO EXPULSAR A VECINOS"

El principal grupo de la oposición seguirá trabajando para "intentar parar esta deriva que vacía el centro de vida, de vecinos, de comercio local y que lo llena de franquicias, de pisos turísticos ilegales y de personas que son muy bienvenidas aquí sólo si no expulsan a los vecinos que vivían en esas calles".

La portavoz de Más Madrid está convencida de que "lo que ha habido es una desidia y esa desidia tiene interés". No sucede porque el Gobierno no esté pendiente de este asunto sino que está deliberadamente permitiendo que esto suceda en Madrid, que lo que antes eran casas hoy sean viviendas de su turístico, que lo que antes eran comercios de proximidad ahora se conviertan o en franquicias o viviendas de su turístico a ras de suelo".

Maestre ha insistido en que Almeida "no se está equivocando" sino que es una decisión y una línea política "que no defiende abiertamente pero que sí que practica abiertamente. No dice 'estoy de acuerdo con que el centro de Madrid se llene de viviendas de uso turístico y de franquicias y desaparezca el comercio local y los vecinos'. No lo dice pero es lo que en la práctica hace".

Preguntada por la nueva regulación en la que trabaja el Gobierno municipal, Rita Maestre ha trasladado que si tuviera que apostar ahora sobre en qué va a consistir diría que "lo que va a hacer es regularizar de facto los pisos turísticos que ya existen"

"Va a hacer una normativa ad hoc para que lo que ya existe en Madrid, es decir, que haya en el distrito Centro más pisos turísticos que niños y niñas censados, se convierta en una legalidad y no por intervenir en cómo se ha producido ese cambio, sino por regularizar y legalizar lo que ahora mismo es ilegal", ha manifestado.