Maduro responde a Trump que no temen defender "con las armas" la paz y la integridad de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha respondido este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que, si bien no quieren guerra ni ningún tipo de acto violento, tampoco temen "combatir con las armas en la mano para defender la paz" y la integridad del país.

Maduro ha contestado de esta manera a las advertencias del presidente de Estados Unidos, quien hace unas semanas aseguró tener un "plan" para Venezuela. En ese sentido, ha recordado las palabras del magnate, quien en su discurso del estado de la Unión dijo que "aplastaría" al Gobierno venezolano.

"Hace dos semanas dijo que iba a aplastar a Venezuela y ahora dice que él se encargará de Venezuela, es porque está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra, en eso está pensando Donald Trump", ha denunciado Maduro.

"No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial y el futuro de Venezuela, que lo sepan en el mundo", ha anunciado el presidente de Venezuela durante el balance que, junto con las Fuerzas Armadas, ha hecho acerca del desarrollo del 'Escudo Bolivariano 2020'.

Maduro ha asegurado que a Trump le convencieron "de que es fácil meterse en Venezuela" y que lo lograrían, ha dicho, gracias a los "mercenarios" con los que cuenta Washington "en Colombia".

En ese sentido, ha acusado a Trump de actuar "como si fuese un emperador" y Venezuela, "una colonia", y ha reiterado que no hay miedo "al combate militar" y que garantizarán la paz en el país, pues la desean no sólo para ellos, sino también para "toda América Latina y el Caribe".

"Amamos la paz. Venezuela es garantía de paz, pero queremos la paz de los justos, con independencia y con soberanía", ha sentenciado el presidente Maduro ante las cámaras de Venezolana de Televisión.

El dirigente chavista ha agradecido a las Fuerzas Armadas los esfuerzos que han llevado a cabo para mantener la integridad y la soberanía del país y ha pedido que vuelvan a centrar sus esfuerzos en la frontera noroeste con Colombia, lugar, ha dicho, en los que "grupos de desertores y mercenarios" reciben entrenamiento "para entrar en silencio" y "atacar las unidades que el Estado tiene en Zulia".