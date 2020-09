Maduro dice que los indultos buscan el "diálogo" y la amplia participación en las legislativas de diciembre

El presidente Maduro anuncia también hasta ocho cambios en su gabinete

El líder de la oposición, Juan Guaidó, afirma que no se presentará al "fraude" electoral

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha explicado este martes que el indulto de más de un centenar de miembros de la oposición se debe al interés por "avanzar en el diálogo" y "en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral", de cara a las parlamentarias del próximo 6 de septiembre.

"Par avanzar en la creación de la confianza, uno hace la paz con su enemigo", ha dicho parafraseando al dirigente y activista indio Mahatma Gandhi. "Quiero la paz, quiero democracia para Venezuela, quiero participación", ha insistido.

Maduro ha señalado que está decisión se ha tomado aún sabiendo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado un plan para matarle.

"No estoy exagerando, están tratando de mover un grupo de francotiradores, o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme", ha asegurado el presidente venezolano, quien ha pedido un voto de confianza para aquellos que se "indignaron" con el indulto.

"Les pido comprensión. Sé lo que estoy haciendo y les pido su apoyo. Pido el entendimiento de todo el país para este camino de paz", ha remarcado Maduro.

"Apelo a los poderes presidenciales que tengo. Soy un guerrero, no soy un débil, no soy un cobarde, no soy un traidor y doy mis batallas a nombre del pueblo. ¡Asumo mi responsabilidad del decreto de indulto! ¡Creo en la paz y en el diálogo!, ha enfatizado.

El pasado domingo, el Gobierno de Venezuela anunció el indulto por decreto de varios opositores, incluidos varios diputados, con el objetivo de "promover la reconciliación nacional y la búsqueda de la paz".

"Todos tenemos derecho para ser o no candidato al Parlamento Nacional, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del Decreto y la participación o no en el evento electoral", subrayó el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez.

CAMBIOS EN EL EQUIPO DE GOBIERNO DE MADURO

El presidente Maduro también ha anunciado en su comparecencia de hoy ante las cámaras de Venezolana de Televisión, que ocho de sus ministros dejarán el cargo y se presentarán a las parlamentarias de diciembre, entre ellos el ministro Rodríguez.

"Hay un grupo de ministros y ministras que han sido solicitados por las regiones y están dispuestos a ir a la batalla electoral y como lo establece la Constitución, tienen que retirarse tres meses antes, es decir, el 5 de septiembre", ha explicado.

Además de Rodríguez, dejarán su cargo los ministros de Comunas, Blanca Eckaout; de Deportes, Pedro Infante; de Mujeres, Asia Villegas; de Desarrollo Minero, Gilberto Pinto; de Agricultura Urbana, Gabriela Peña; de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; y de Servicios Penitenciarios, Iris Varela.

Maduro ha señalado que sus sustitutos serán anunciados el próximo viernes.

GUAIDÓ AFIRMA QUE NO SE PRESENTARÁ AL "FRAUDE" ELECTORAL

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha insistido esta martes en su idea de no participar en "fraudes" y ha insistido en que la única "salida" es conformar un gobierno de emergencia que "restaure la democracia" en el país para "generar unas elecciones libres y justas".

A través de las redes sociales, el líder opositor ha señalado que los diputados liberados tras el indulto de Maduro habían sido encarcelados sin haber cometido delito alguno, lo que demuestra, ha dicho "la persecución contra la Asamblea Nacional".

Tras conocerse días atrás el decreto de indulto de Maduro, Guaidó puso en tela de juicio las buenas intenciones del presidente de Venezuela y aseguró que con estas liberaciones, se "reconoció una larga lista de presos y perseguidos políticos".

Para Maduro, los indultos intentan "tratar de legitimar las maniobras del momento", en este caso la "farsa" de las elecciones, "una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional. Es una trampa y no vamos a caer", dijo.

Guaidó apeló una vez más a la unidad de los detractores de Maduro en un momento en que el bloque de la oposición parece estar rompiéndose, como demostraron las recientes críticas contra él, vertidas por dirigentes opositores, como Henrique Capriles o María Corina Machado.