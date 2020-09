Madrid se reunirá diariamente con los alcaldes de municipios afectados por las nuevas restricciones

La Comunidad de Madrid se reunirá diariamente con los alcaldes de municipios que se han visto afectados por las nuevas restricciones al Covid, que han entrado en vigor este lunes, en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Humanes de Madrid, Parla, Getafe, Moraleja de Enmedio, Fuenlabrada; y en seis distritos de la capital.

Así, según ha explicado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación; en el primero de estos encuentros, que ha tenido lugar hoy, han trasladado desde los consistorios sus propuestas y peticiones en distintas consejerías; un trabajo interdepartamental coordinado por la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo.

"Ha sido una buena reunión con buenas ideas y se han aclarado dudas. Estas reuniones contribuirán a explicar mejor las razones de esta medida"; ha añadido Pérez.

En la reunión, que ha sido por videoconferencia, han participado los consejeros de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y de Presidencia, Eugenia Carballedo, así como el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, la directora general de Salúd Pública, Elena Andradas, y el director general de Seguridad, Protección Civil y Formación, Luis Miguel Torres.

Esta cita se produce después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aplazase la reunión que tenía prevista mantener con estos alcaldes el viernes por "motivos de agenda". El encuentro coincidía con el día en el que la Comunidad de Madrid anunciaba las nuevas restricciones.

Parte de estos alcaldes, los de la zona sur, criticaron el pasado viernes una ausencia de "coordinación" en la toma de medidas de cara al virus y pidieron que se les tuviera en cuenta para perfilar la estrategia; ya que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, canceló una reunión que tenia con ellos el mismo viernes cuando, posteriormente, se anunciaron las nuevas restricciones.

Varios de ellos se han mostrado críticos, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, expresó el viernes estar "molesto" o la regidora de Moraleja de Enmedio, Valle Luna, declaró sentirse "enfadada" porque nadie le había avisado de la medida que se iba a tomar en su localidad. "Me he enterado por la tele, nadie me ha comunicado nada", lanzó el día que se anunciaron las restricciones.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, llegó un paso más allá y aseguró que la Comunidad de Madrid "ha fracasado" y censuró que no hubiese "ningún tipo de comunicación previa". A pesar de las críticas de los regidores, todos se han mostrado predispuestos a colaborar para que se cumplan correctamente las medidas adoptadas desde la Puerta del Sol.