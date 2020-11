Madrid quiere que los más jóvenes conozcan el "ejemplo político y moral" de Gregorio Ordóñez

La Comunidad de Madrid impulsará que los más jóvenes de la región puedan conocer la figura y el legado moral de Gregorio Ordóñez, el político vasco que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 23 de enero de 1995.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, un crimen que provocó una conmoción en todo el país y que convirtió a Ordóñez en todo un símbolo para la sociedad española.

Para ello, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas ha puesto a disposición de la Consejería de Educación y Juventud 1.500 ejemplares del catálogo de la exposición Gregorio Ordóñez. La vida posible, que está abierta al público hasta el 10 de enero de 2021 en el espacio cultural CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, han presentado esta iniciativa en el IES Ramiro de Maeztu de Madrid. Este instituto se encuentra próximo a los Jardines de Gregorio Ordóñez, donde, previamente, se ha realizado una entrega simbólica de los catálogos, con la presencia de la viuda de Gregorio Ordóñez y comisaria de la exposición, Ana Iríbar.

Los 1.500 ejemplares se van a distribuir en cerca 900 institutos de Educación Secundaria y centros concertados madrileños para llegar a alrededor de 300.000 alumnos.

Enrique López ha señalado que "el asesinato de Gregorio Ordóñez cambió las cosas porque, de alguna manera, todos nos sentimos conectados con la irreparable pérdida de una persona que había roto el silencio, porque nunca se resignó".

López ha añadido que "su figura, no cabe ninguna duda, es una referencia imprescindible de nuestra historia democrática". "Ninguna sociedad puede permitir que su juventud no conozca la historia de ETA, una historia sanguinaría con víctimas y verdugos y en la que hay culpables y eprjudicados. Una banda que se dedicó casi 40 años a atacar a nuestra Democracia", ha reseñado.

Respecto al catálogo de la exposición, organizada por la Fundación Gregorio Ordóñez, López ha asegurado que "se trata de un material excelente". "Un material memorialístico de primera magnitud, pero, sobre todo, un instrumento muy útil también desde el punto de vista educativo", ha dicho.

Por su parte, Enrique Ossorio, ha manifestado que "no se podemos resignarnos a observar impasibles cómo muchos de nuestros jóvenes no conocen la historia reciente del terrorismo". "Algunos de ellos creen que esta lacra sucedió hace siglos, muchos no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, no conocen el significado del Espíritu de Ermua, ni saben del legado de Gregorio Ordoñez", ha dicho.

Por ello "no podemos resignarnos a que olviden que el terrorismo nos ha dejado más de 1.000 muertos, miles de heridos, miles de familiares y afectados por este horror", ha añadido Ossorio.

EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN GREGORIO ORDÓÑEZ.

La vida posible reúne imágenes y documentos inéditos que marcaron la vida del carismático concejal y parlamentario vasco. Además, cuenta con textos de la propia Ana Iríbar; el profesor experto en terrorismo Rogelio Alonso; el periodista Santiago González; y el historiador Manuel Montero; y, a modo de prólogo, con una presentación a cargo de la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias.

El consejero de Educación y Juventud ha recordado que "en la Comunidad, los alumnos madrileños ya trabajan con contenidos transversales curriculares relacionados con la historia del terrorismo, con bloques de asignaturas de libre configuración autonómica en Geografía e Historia, Historia de España o Valores Éticos".

Además, desde el curso 2017-2018, los estudiantes madrileños pueden cursar, como materia de Libre Configuración, la asignatura Respeto y Tolerancia, destinada a alumnos de 3º y 4º de la ESO de la Comunidad de Madrid.

Esta actividad consta de dos horas semanales y tiene como objetivo la promoción del respeto a los derechos humanos, a la orientación sexual, a la elección religiosa y a la libertad del ser humano.

Precisamente, uno de los bloques en los que se divide esta asignatura lleva como título Terrorismo, Guerra, Genocidio, y persigue que los alumnos puedan conocer y diferenciar las características más relevantes e identificativas del terrorismo, la guerra y el genocidio.

A través de esta asignatura se identifica el terrorismo como un fenómeno violento, se muestran sus principales manifestaciones a lo largo de la Historia, se analizan sus causas, se investiga sobre los principales conflictos y se compara con los existentes en la actualidad en el mundo.

También se subraya la importancia del papel de las víctimas del terrorismo, su dignificación, así como el especial protagonismo que cumplen a la hora de concienciar sobre la lacra que supone para nuestra sociedad.