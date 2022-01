Madrid pregunta por qué el Gobierno entrega 9 millones de los fondos a "esas cuatro regiones y no a otras"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se ha preguntado por qué el Gobierno central ha concedido nueve millones de euros de los fondos europeos a cuatro regiones --País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura-- y no a otras a la par que ha justificado la judicialización de este asunto por parte de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, al ser un reparto, a su juicio, "arbitrario e ilegal".

Según López, pese a ser una cantidad "nimia" de dinero lo que se repartirá entre estas cuatro comunidades, "lo que importa es el criterio del reparto". "¿Por qué a esas y no se entrega a otras?", se ha preguntado este viernes en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

A su juicio, el Gobierno "ha hecho mal las cosas", por lo que "hay que asumir consecuencias", refiriéndose al recurso presentado este miércoles por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de dichos fondos.

En este sentido, ha defendido la judicialización de este asunto ya que, asegura, con el reparto de los fondos "hay que ser muy transparente y este Gobierno no lo está siendo".

"Insisto en que quien judicializa no es quien acude a los tribunales, sino el que genera la situación que obliga a acudir a los tribunales. Quien judicializa no es la víctima, es el que hace un homenaje a un etarra. Quien judicializa no es un alumno en Cataluña, es quien no da clase en español", ha zanjado.