Madrid mantiene recurso sobre desescalada al Supremo aunque decae la cautelar

La Comunidad de Madrid mantendrá el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo denunciando arbitrariedad en los cambios de fase de la desescalada pese a que el Ministerio de Sanidad haya autorizado el paso a la fase 1 desde el lunes 25 de mayo, por lo que no solicitarán la cautelar pidiendo dicho avance.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha explicado esta posición en una comparecencia en rueda de prensa celebrada este viernes junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras una reunión para abordar el cambio de fase.

Aunque las medidas cautelares reclamadas no se mantengan porque evidentemente no tiene sentido puesto que Madrid pasa de fase, el recurso contencioso administrativo proseguirá porque las decisiones del Gobierno de España no se adoptan a su juicio de Ayuso con la transparencia que elige la ley.

Me creo en la obligación de pedir transparencia porque estamos decidiendo por siete millones de personas, ha afirmado.

La dirigente madrileña ha mostrado su satisfacción por el avance en la desescalada y ha señalado que desconoce si los motivos son técnicos o políticos o si ha influido la decisión de acudir a la Justicia.

Nosotros estamos cumpliendo y la decisión sí que nos gustaría que se pudiera cotejar con otras comunidades autónomas, que se pudiera contrastar quién está detrás de estos equipos de expertos, ha agregado Díaz Ayuso.

La popular defiende que Madrid cumplía los criterios sanitarios tanto esta semana como la pasada y la anterior y ha apuntado que han presentado índices cada vez mejores que cada semana lo serán más con el refuerzo del personal sanitario.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha señalado que hay fricciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido que en su caso ha alzado la voz por sus administrados. Además, ha reconocido que la relación entre partidos no ha ayudado.

(Rafael) Simancas y miembros del PSOE me han acusado directamente de las muertes, ha agregado Díaz Ayuso, aludiendo a alcaldes que la han llevado a los tribunales y a campañas de desprestigio.

También el alcalde de la capital ha denunciado un señalamiento hacia la Comunidad de Madrid y de aludir a los recortes en sanidad cuando se pedía lealtad, además ha asegurado que la oposición ha planteado que había que cambiar el gobierno regional en medio de esta pandemia. EFE

