Madrid cifra en 400.000 los beneficiarios de la nueva subida del SMI, pero tacha la medida de "impuesto indirecto"

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 400.000 las personas que se beneficiarán de la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en la región, pero ha criticado la medida porque cree que arregla los problemas de financiación de la Seguridad Social mediante "un impuesto indirecto".

Ha sido el director general de Economía del Gobierno autonómico, Juan López Zafra, quien ha dado este dato en la comisión de Economía y Empleo, celebrada en la Asamblea de Madrid, tras ser preguntado por el impacto que la subida del SMI tendrá sobre la economía madrileña.

"El mayor beneficiado es la Seguridad Social porque recibirá 850 millones de euros anuales. Arreglar sus problemas de financiación mediante un impuesto indirecto, como este, no me parece lo más adecuado. El impacto no me parece que vaya a ser el más positivo", ha defendido Zafra.

Por su parte, la diputada socialista Leticia Lorenzo ha tachado la respuesta del director general de Economía de "ultraliberal" porque "no se alegra por las mejoras que afectan a la mayoría de los ciudadanos" y ha criticado que "se preocupe principalmente de una minoría pudiente".

"No es que se beneficie el Gobierno de España, es que se beneficien los trabajadores. El aumento del salario mínimo es una medida más del Ejecutivo central que beneficia al conjunto de los madrileños, en particular de aquellos trabajadores en peores condiciones", ha recalcado Lorenzo.

El director general de Economía ha respondido asegurando que la subida del SMI es "un error" porque "falta evaluar si los beneficiados siguen empleados". "En momentos de caídas de la productividad, pasar de 1.080 a 1.450 euros es un incremento muy significativo para el empresario, que es el que lo que acaba pagando. Todos queremos que los trabajadores cobren más, pero no compartimos esta forma", ha apuntado.