Madrid celebra el 45 aniversario de la Constitución en un acto centrado en la igualdad de los españoles

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado el 45 aniversario de la Constitución de 1978 en un acto centrado en la igualdad de los españoles, que se ha celebrado en los Jardines de la Transición Española, conocidos hasta el pasado mes de noviembre como los Jardines de las Bellas Artes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido el acto, en el que han participado representantes de todos los grupos con representación en el Consistorio. Junto a alumnos de 6º de primaria del Colegio Ramiro de Maeztu, se han leído los artículos, 1, 2, 3, 9 y 14 de la Carta Magna. También se ha descubierto una placa conmemorativa en homenaje a la Carta Magna en la que reza la frase 'La concordia fue posible' realizada por Adolfo Suárez.

Almeida ha reivindicado el artículo 14 de la Constitución que consagra "la igualdad entre todos los españoles, sin que pueda haber discriminación de ningún tipo". "La igualdad es la base de una democracia, de un Estado de Derecho. Ninguno es más que otro, ninguno es menos que otro. Por tanto, yo creo que es un mensaje que en los tiempos que corren hay que transmitir al conjunto de la sociedad española", ha subrayado.

Considera también que hoy es "más importante que nunca" poner en valor la Constitución porque nunca "ha estado tan amenaza" en España. "Nunca los enemigos de la Constitución han estado tan cerca de cumplir sus objetivos y porque nunca pensamos que el Partido Socialista dejará de ser un partido de Estado defensor de la Constitución para convertirse en un aliado de aquellos que quieren acabar con nuestro modelo constitucional", ha censurado.

Sobre los posibles cambios que se pueden hacer en la carta magna, Almeida ha asegurado que las posibles reformes se deben hacer "de manera pausada, con tranquilidad y sin el momento que estamos viviendo".

"Lo que creo que toca ahora es defender la vigencia de la Constitución. Es cierto que creo que hay reformas que son inaplazables, y me refiero a la del término minusválidos en la cual todos estaremos de acuerdo en que no tiene ningún sentido que no se sustituya ese término", ha explicado. Sin embargo, no está de acuerdo en reformar otras cuestiones "que pueden afectar la esencia misma de nuestro Estado de derecho y de nuestra democracia".

Los jardines albergan el monumento a la Constitución Española que el Ayuntamiento levantó en su homenaje siendo alcalde de la ciudad Enrique Tierno Galván.