Madrid avisa de que puede tener problemas para pagar proveedores si Hacienda no desbloquea la financiación pendiente

Ignacio Aguado exige una solución al Ministerio de Montero: "Espero no tener que llegar a los tribunales"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha asegurado que si no se desbloquean los fondos del sistema de financiación que Hacienda no está transfiriendo a las comunidades, la suya puede tener problemas para pagar proveedores y ha exigido una solución porque no se trata de un problema macroeconómico sino que afecta a empresas y servicios públicos. "Espero no tener que llegar a los tribunales", ha exclamado al ser preguntado si tenía previsto dar ese paso.

En una entrevista concedida a Europa Press, Aguado ha defendido el derecho de la Comunidad a recibir los mil millones de euros que le adeuda el Ministerio de María Jesús Montero por no pagar la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Para el conjunto de las autonomías, se trata de casi 7.000 millones de euros y el Gobierno busca fórmulas para transferirlos.

"Le pediría a Sánchez responsabilidad una vez, sólo una vez", ha dicho el dirigente de Ciudadanos, cuyo partido estrena gobierno de coalición con el PP en esta Comunidad. "En Madrid necesitamos seguir prestando los mejores servicios públicos a los madrileños y de esa fórmula tiene que ser parte el Gobierno España, cumpliendo con su parte", ha agregado.

"Si seguimos sin recibir (la financiación) puede poner incluso en problemas o en jaque determinados pagos puntuales a proveedores en la Comunidad", ha alertado el vicepresidente madrileño.

Ignacio Aguado ha confiado, no obstante, en que efectivamente Hacienda encuentre una fórmula legal para traspasar esos fondos. El Ejecutivo aduce que son Presupuestos del Estado de 2018, prorrogados en 2019, y estando en funciones no puede pagar esas actualizaciones. La mayoría de comunidades está reivindicando lo mismo y una de ellas, Cataluña, ha decidido reclamar el dinero en los tribunales, denunciando al Ejecutivo.

El vicepresidente madrileño no ha cerrado la puerta a esta vía pero ha confiado en no tener que utilizarla, en que con las negociaciones políticas y con cesiones "por todas las partes" se encuentre la solución. "Me parece que dentro del Estado son tan importantes como el Gobierno de España los gobiernos autonómicos, parte de un todo que es España, y tiene que haber una lealtad recíproca", ha reivindicado.

OTRA LEY DE FINANCIACIÓN

Aguado ha exigido una solución porque entre otras cosas, considera que se debe cumplir la ley de financiación de las Comunidades, porque ese dinero que retiene el Gobierno pertenece a las autonomías y debe llegar a sus cuentas.

Pero el problema surgido con estas entregas a cuenta deja en evidencia también, ha insistido Aguado, la necesidad de reformar el sistema de financiación que evite a las comunidades estas tensiones y que además sea "justa" y no promueva un país "asimétrico". También para esta reforma será necesario a su juicio "altura de miras".

La actual fórmula de reparto de fondos se diseñó a su juicio "con criterios políticos" y no de servicio público ni orientada a los ciudadanos, ha dicho el dirigente de Ciudadanos. "Se diseñó con intención de satisfacer a determinadas regiones, especialmente a gobiernos nacionalistas o independentistas, y provoca desigualdad y opacidad en el reparto de recursos", ha concluido.