Los poemas de la Generación del 27 y encuentros con Andrés Trapiello o Elvira Sastre, entre otras actividades

El Madrid de Almudena Grandes y de Benito Pérez Galdós revivirá este fin de semana para conmemorar el Día del Libro con charlas y encuentros, a los que sumarán otras actividades por toda la región, con un total de más de 380.

En concreto, la Comunidad de Madrid celebrará un año más La Noche de Los Libros este viernes, en una programación que se desplegará por 168 instituciones, 181 librerías y 115 bibliotecas de forma presencial y online, tal y como ha detallado en declaraciones a Europa Press la comisaria de las actividades literarias de esta edición, Giselle Etchevarry.

La comisaria ha subrayado que este año La Noche de Los Libros estará centrada en la literatura de Madrid y en la región como personaje literario, enfocada en los relatos sobre las urbes, donde cobran especial relevancia autores como Pérez Galdós o algunos más contemporáneos como Almudena Grandes.

En la librería Alberti tendrá lugar la conversación 'Madrid en las novelas de Almudena Grandes' con Ángeles Encinar, Manuel Longares, Jesús Marchamalo, Aroa Moreno y Elvira Navarro.

"Almudena Grandes retrató nuestra ciudad de manera muy personal, de forma afectiva, como un personaje más de casi todas sus novelas, desde 'Las edades de Lulú' a la última del ciclo 'Episodios de una guerra interminable', 'La madre de Frankenstein'. Por eso, hemos invitado a autores y periodistas de diferentes generaciones en los que Madrid está presente en su obra narrativa o ensayística y dialoguen con la mirada que Almudena Grandes puso sobre nuestra ciudad", señala la librería.

En la Real Casa de Correos, tendrá lugar la actividad 'Almudena Grandes y José Manuel Caballero: una amistad literaria'. Grandes hizo del pasado trágico de España el tema central de su obra, y sus amigos y allegados la recordarán a través de sus textos un evento que también estará dedicado a su amigo el poeta, ensayista, novelista y flamencólogo José Manuel Caballero Bonald, igualmente fallecido en 2021.

En esta ocasión en la que se celebra la literatura y la amistad de estos dos escritores se contará con la participación de la directora de la Fundación Caballero Bonald, Josefa Parra; la poeta Julieta Valero; el director del Instituto Cervantes de Tánger, Javier Rioyo; y el poeta, escritor y periodista, Antonio Lucas. El acto estará conducido por la periodista Pepa Fernández y finalizará con una pieza musical.

Las actividades seguirán por el Madrid que relató Galdós con 'Paseo nocturno El Madrid de Galdós', de la mano de Fátima de la Fuente del Moral y Enrique Fernández.

Un paseo por las calles de Madrid en el que se visitarán los lugares que inspiraron a Benito Pérez Galdós, así como otros lugares que guardan un estrecho vínculo con el escritor o que aparecen en sus novelas.

REAL CASA DE CORREOS, CASA DE POSTAS Y CONDE DE BARAJAS

Por otro lado, la comisaria ha destacado, entre todas las actividades que se llevarán a cabo, algunas de las que tendrán lugar en la Real Casa de Correos, como la entrevista de la periodista y escritora Berna González Harbour a la Maestra de la primera persona, Annie Ernaux, que visita Madrid por primera vez.

Para el público infantil y juvenil, en la Casa de Postas, Violeta Monreal ha preparado '¡Ay! Me equivoqué, pero no me importa'; mientras que los amantes del manga podrán charlar con uno de los pocos autores españoles del género que publican en Japón, Kenny Ruiz, y el periodista, director de Territorio 9 de Radio 3, Javier Alonso; o los apasionados de la poesía, que disfrutarán 'Poesía o Barbarie